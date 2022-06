La mujer con la que Piqué habría engañado a Shakira rompe el silencio

La joven dio la cara por primera vez y así reaccionó a los cuestionamientos en su contra.

Desde que Piqué y Shakira anunciaron su separación mediante un comunicado, comenzaron a surgir los rumores de que el motivo habría sido por una infidelidad de parte del futbolista del FC Barcelona, quien supuestamente engañó a la colombiana con una joven de 20 años.

Ante estos señalamientos, la joven fue abordada por la prensa española y por primera vez habló al respecto.

Según medios españoles, la supuesta “tercera en discordia”, era una de las empleadas del español, incluso aseguran que es muy parecida a Shakira, sin embargo, ella asegura que es mentira que sea la responsable de la ruptura de los famosos.

De manera rotunda, negó conocer a Piqué y dijo que la están confundiendo solo por la descripción que se filtró en redes sociales.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada. Me han adjudicado el papel por la descripción de la supuesta chica… no soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz”, declaró.

Además, confesó que se ha sentido sumamente atacada por algo que no ha hecho y que hasta el momento no entiende cómo es que resultó involucrada.

“No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar. Me han dicho que va a salir la verdadera chica en breve, y espero que así sea, así me dejan a mi en paz”, agregó.

Amigos de Piqué niegan infidelidad

Los allegados del futbolista aseguran que Piqué está molesto con la información que ha salido a la luz y señalan que jamás existió otra mujer y los motivos de su separación se deben a que la relación se desgastó por falta de comunicación entre ambos.

Incluso, mencionaron que Piqué lamenta que Shakira no haya desmentido las acusaciones en su contra y que el comunicado que emitieron se haya alimentado de especulaciones.

