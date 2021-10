La razón por la que “Chicharito” Hernández se separó de Sarah Kohan

El jugador de futbol mexicano, Javier “Chicharito” Hernández rompió el silencio sobre su separación con la modelo australiana Sarah Kohan.

Por Diana Laura Sánchez

El futbolista “Chicharito” Hernández reveló los motivos por los que se separó de su esposa y madre de sus hijos, Sarah Kohan. Fue en una entrevista con el portal The Ringer donde confesó que no ha sido la pareja y padre que esperaba ser. “No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo, no era el gran ser humano que quería ser”, afirmó.

Por otro lado, la modelo le ha solicitado el divorció además de una manutención de miles de dólares mensuales al no participar en la crianza de sus dos hijos Noah y Nala.

SU HISTORIA DE AMOR

“Chicharito” Hernández y Sarah Kohan se casaron el 20 de marzo del 2019 en San Diego, California. Se separaron un año después de que nació su hija Nala.

Se conocieron en el Mundial del 2018, inmediatamente empezaron a salir y surgió el amor, tuvieron un gran romance y tiempo después sorprendieron a todos con la noticia de que se habían casado. No pasó mucho tiempo después de que formaron una familia y decidieron separarse.

