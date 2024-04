Las CARAS del momento: Fede Espejo

Originario de Argentina, pero con una carrera que se va consolidando a paso firme en México, proyecto tras proyecto, Fede Espejo se ha ganado un lugar en la televisión y los corazones del público, es por ello que hoy, previo al próximo estreno de “La historia de Juana”, lo reconocemos como una de Las CARAS del momento.

¿Cómo te encuentras en este momento de tu carrera?

La verdad es que estoy pasando por un momento increíble no solo a nivel laboral sino personal. Siento que va de la mano y poder estar en paz me permite enfocarme de lleno en mi carrera.

Estos últimos años ha sido, sin duda, los mejores por las producciones en las que he participado, por los actores/actrices con los que he compartido elenco y por lo que he crecido, no solo como actor, sino como persona. El hecho de trabajar con gente tan talentosa me ayuda a estar en constante aprendizaje.

¿Qué es lo que más disfrutas en este momento de tu vida?

Disfruto mucho el poder hacer lo que amo. El hecho de estar frente a una cámara, darle vida a un personaje, es lo que amo. Es una carrera con altibajos, de mucha inestabilidad y me considero un afortunado de estar trabajando.

Agradezco el poder estar en un set, con el crew, generar relaciones y seguir creciendo en esta profesión en la que estamos en constante aprendizaje.

¿Qué es eso que quizá te hubiera gustado aprender antes, pero que hoy agradeces saber?

Me hubiese gustado aprender Inglés (risas), aunque aún sigo batallando para aprenderlo.

Sinceramente, siento que todo pasa por algo y a veces tenemos que pasar por ciertas situaciones para aprender de ellas y no cometer los mismos errores. En ocasiones creemos que sabemos todo y no sabemos nada. Creo que es parte de la edad el ir aprendiendo, madurando y entender que aveces es mejor escuchar que hablar, y pararse desde el punto de partida de la ignorancia para estar en constante aprendizaje y querer ser mejor cada día.

¿Cómo te describirías actualmente?

Me considero sensible, educado, humilde, agradecido, soñador, con valores, principios, y sobre todo respetuoso.

Siento que en los tiempos de ahora se han perdido bastante y por esa razón, mi círculo es muy pequeño. Mi motor es mi familia que la tengo bastante lejos (Argentina) y mi mayor incentivo es hacer que cada día esa distancia valga la pena.

México me abrazó desde el día uno e hizo que las cosas fueran mucho más fáciles.

¿Cómo titularías el capítulo de tu vida que vives ahora?

“Las cosas difíciles requieren un largo tiempo, las cosas imposibles un poco más” - (André A. Jackson)

No sabemos hasta dónde podemos llegar, pero lo más probable es que la perseverancia nos lleve a éxitos articulares.

¿Qué es lo que más agradeces en este momento de tu vida?

El tener una familia que me ama y me apoya en este arduo camino que elegí para mi vida. Y no solo en México sino en Argentina. Los veo una vez al año, a veces incluso paso más tiempo sin verlos, pero he trabajado muchísimo para estar donde estoy. Le prometí a mi abuelo, que en paz descanse, que nunca me iba a rendir y eso es lo que voy a hacer.

¿A qué retos personales y profesionales te enfrentas actualmente?

Actualmente estoy grabando una telenovela para televisa Univisión llamada “La historia de Juana” y previo a este proyecto estuve grabando una serie para ViX con uno de los actores más influyentes de méxico.

Fue un gran desafío ya que fue un proyecto muy ambicioso y quedó un trabajo increíble que en pocos meses van a poder disfrutar.

El ritmo de grabación es diferente ya que el de novela es muy distinto al de serie, se graban muchas más escenas por día y estoy estoy aprendiendo mucho de ese proceso.

Independientemente del formato, creo que lo más importante es ser fiel a uno mismo y hacer cada trabajo con honestidad y responsabilidad.

¿Qué le dirías a la gente que te sigue desde siempre y a los que te ven por primera vez?

Decirles que les agradezco mucho por su apoyo y amor. Como actor, no hay nada más lindo que poder llegar al corazón de la gente y poder dejar un mensaje.

En especial, a este país tan hermoso que me abrió las puertas desde que llegué, quiero devolverle aunque sea un poquito de todo lo que me dieron desde mi humilde lugar como actor.

También decirles que luchen por sus sueños, que se vale tener miedo, pero lo que no se vale es no enfrentarlo. No están solos.

¿En dónde te podemos ver actualmente?

El 3 de junio a las 9:30 pm se estrena “La historia de Juana” por Las estrellas, donde estaré interpretando a Manuel Fuenmayor.

Una historia protagonizada por Camila Valero y Brandon Peniche, con Cynthia Klitbo, Alexis Ayala y más.

¿En qué redes y con qué usuario te podemos seguir?

Me pueden seguir en todas las redes como @fede_espejo