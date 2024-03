Las modelos que conquistaron las pasarelas de los 80

Muchos expertos coinciden en que la generación de modelos que conquistaron las pasarelas en los 80 es irrepetible. Su estilo, porte, elegancia y personalidad dejaron una huella indeleble en el mundo de la moda. Aquí recordamos algunas de ellas.

Cindy Crawford

El lunar que tenía cerca de la boca derretía hombres, uno de ellos fue Richard Gere, quien formó junto con la top model una de las parejas de las que más se habló en los 80. Cindy Crawford se convirtió en una de las supermodelos más reconocidas de los años 80 y 90. Chanel, Fendi y Versace, entre muchas otras marcas de prestigio, se peleaban por tenerla en sus pasarelas. Siempre hermosa y con una elegancia natural que pocas veces se han visto.

Naomi Campbell

Fue a finales de la década de los 80 que Naomi llamó la atención por su estilo único y su presencia en las pasarelas. Una mujer a la que le quedaba cualquier cosa y que, incluso, hasta hoy en día, sigue dándose el lujo de modelar para las grandes marcas. Fue en los 80 que su leyenda comenzó.

Claudia Schiffer

La modelo alemana fue una de las caras más emblemáticas y reconocidas de los años 80, siendo la consentida de muchas marcas de moda de renombre internacional, como Versace, Valentino o Chanel, por mencionar solo algunas.

Linda Evangelista

La top model canadiense tenía una versatilidad y una capacidad para transformarse que no pasó desapercibida por los diseñadores de moda de los 80. Gracias a su exótico look natural, Linda Evangelista desfiló en las pasarelas de París, Milán y Nueva York con marcas como Chanel, Yves Saint Laurent y Versace, entre otras. No ha habido otra como ella,.

