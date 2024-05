Las emotivas respuestas que recibió Eiza González tras decir que no se siente querida por México: “No te merecemos”

Durante la última edición de la MET Gala 2024, Eiza González acaparó las miradas a su paso gracias al impresionante atuendo que lució y al hecho de que fue la única invitada mexicana de la noche. Esto no hizo más que reafirmar el sitio dentro de la industria que se ha ganado a base de esfuerzo y constancia, aspectos que le han valido numerosas felicitaciones por parte de sus fanáticos, quienes reconocen todo lo que implica representar a México.

Eiza González confesó que no considera que el público mexicano la apoye y sus seguidores reaccionaron

No obstante, esto ha traído sentimientos encontrados para Eiza, quien a pesar de que siempre se ha dicho orgullosa de sus raíces, ha llegado a pensar que sus compatriotas no sienten lo mismo por ella. Al menos así lo hizo saber durante una entrevista que le hicieron en la MET Gala, donde reafirmó el cariño que siente por México, incluso cuando no siempre es recíproco.

Las palabras de la actriz y modelo causaron impacto en el público mexicano, quienes a través de redes sociales lamentaron que Eiza González tenga esta percepción. Es así que internautas y fans se volcaron en palabras de apoyo para ella, haciéndole saber que los “haters” no representan la opinión de la mayoría de personas que saben todo el esfuerzo que ha hecho para estar en donde está actualmente.

Las muestras de apoyo que recibió Eiza González tras sus sensibles declaraciones sobre México

Algunos de los comentarios que la artista recibió, hicieron referencia a que por difícil que pueda ser reconocerlo, tiene razón, ya que en más de una ocasión ha sido atacada sin fundamentos válidos.

Asimismo, condenaron que pese a que Eiza tiene una trayectoria envidiable para el tiempo que lleva en Hollywood, la mayoría de veces que se habla sobre ella es para abordar su vida privada o hacer mención a controversias de su pasado.

“Eres una reina y no te merecemos. México no te merece”, “Me destroza que Eiza González sienta que su país no la quiere”, “Te debemos una disculpa”, fueron los mensajes que recibió en sus distintos perfiles sociales, donde constantemente publica cosas sobre sus nuevos proyectos y día a día como actriz latina en Hollywood.

Fans de Eiza González lamentaron que tenga esta percepción de su país de origen Getty

Hasta el momento Eiza no se ha pronunciado, ya que desde siempre ha preferido mantenerse alejada de escándalos y no dar motivos para que se le señale injustamente.