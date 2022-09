Laura Flores hace una inesperada confesión sobre Carlos Rivera

La actriz Laura Flores sorprendió con una declaración sobre Carlos Rivera, el esposo de Cynthia Rodríguez.

Durante una divertida dinámica del programa “La mesa caliente”, la actriz Laura Flores fue cuestionada sobre, ¿ con quién le sería infiel a su esposo, ¿quién es su celebrity crush?, a lo que ella respondió con su fiel sentido del humor, “que no solo es uno, sino que son varios, pero que si tuviera que escoger uno, sería infiel con Carlos Rivera.

“No es uno, son varios, voy a decir uno, porque si no se acaba el programa y yo sigo hablando. Yo la verdad, es que está guapísimo, con Carlos Rivera, está reguapo”, dijo con gran humor Laura Flores, pero aclaró que estaba bromeando y que no le sería infiel a su esposo Matthew, quien asegura que es el hombre con quien siempre soñó.

“No, no me jugaría el matrimonio, por nadie. Yo te voy a decir, mi marido no es el hombre más recatado, ni tiene una historia que sea un príncipe y tal, pero a mí Matthew me hace sentir como una reina”, precisó sobre el hombre con el que está casada desde octubre de 2019.

La confesión de Laura está causando revuelo al tratarse del cantante Carlos Rivera, quien ha ganado popularidad después de ganar en “La Academia”, y por su reciente matrimonio con Cynthia Rodríguez, que recién confirmaron los dos, ya que al principio se había mantenido como un secreto, aunque poco después gritaron su amor a todo el mundo.