Lele Pons y Guaynaa: por amor al amor y a la música

“Trabajar juntos es muy fácil y divertido. Me gusta la compañía de Guaynaa, porque, ante todo, somos amigos. Además, me ayuda mucho, me enseña y me dice las cosas que necesito escuchar. Nos confiesa Lele con una gran sonrisa, mientras él complementa su respuesta. “Por mi parte, trabajar juntos es toda una experiencia. Se suman soluciones, problemas y nuevas posibilidades. Hasta el momento nos ha ido muy bien, como amigos, novios, y ahora como esposos”.

En semanas pasadas, la pareja visitó México con motivo del estreno de su nuevo sencillo “Abajito”, así como del lanzamiento de su nuevo álbum y el primero que realizan juntos.

Cuéntenos de su nuevo sencillo “Abajito”.

G: Fue un trabajo en familia. Básicamente significa cómo te sientes y cómo la gente te ve cuando estás enamorado o casado, pues “abajito” estás tranquilo. Desde el inicio supimos que, de todo el álbum, iba a ser la canción que nos iba a acompañar el día de nuestra boda. Luego Lele editó el video oficial de aquel momento especial.

Sobre el nuevo disco, ¿qué nos pueden adelantar?

G: Son 12 canciones. Lele tiene una sola y yo otra. También hay una sola colaboración. Es muy dinámico y muestra muchos ritmos y estilos. El concepto del disco es mostrarnos como pareja, con todo el amor y las imperfecciones que tenemos. Simplemente queríamos expresarnos y no vendernos como la pareja perfecta en este álbum.

¿Cómo es cantar juntos?

L: A mí, Guaynaa me ayuda mucho.

G: Para Lele es terapia. Para mí es algo que me encanta y para lo que vivo. Todos los que vivimos de la música sabemos lo que representa en nuestra vida.

¿Cómo fue y es para ustedes el exponer tantos momentos personales con el público como lo hicieron recientemente con el video de “Abajito?

G: Fue muy divertido para nosotros. Si documentáramos todo lo que se vivió en la boda, tendríamos muchas horas de video. Pero lo cierto es que todo fue muy bonito. La manera en que se vivió la ceremonia y la noche fue muy especial. Fue muy lindo compartirlo en familia.

Lele, ¿tú editaste el video de la boda para ilustrar la canción?

L: Sí, a mí me encanta editar y no quería que nadie más lo hiciera. Además, quería volver a revivir todos los momentos y hacer algo muy personal.

Para ustedes, ¿qué es el amor?

L: El amor es poner a alguien antes que a ti. Aceptando sus defectos y queriendo lo mejor para la otra persona. Es amar a alguien, aunque esa persona deje de amarte. Es un sentimiento incondicional, pero que al final, nos hace muy felices.

G: Para mí, el amor es una mezcla entre el sentimiento y la decisión, porque uno se levanta todos los días y decide amar a una persona. Simplemente es la mejor emoción que uno puede llegar a experimentar.

¿Qué representa la música en su vida?

G: La música representa un escape de la realidad, es emoción, momentos, recuerdos, inspiración, vida, protesta... representa muchas cosas.

L: Para mí, la música es unión, es universal y la gente se puede comunicar y expresar a través de ella.

¿Qué los inspira?

G: En este álbum en particular, me inspira el amor. Pero también me ha inspirado la desunión, el desamor, la protesta, y las problemáticas sociales. Yo no suelo hacerlo mucho, pero siempre, mis plataformas están al servicio del pueblo y a favor de la protesta, no necesariamente en temas políticos sino sociales y humanos, pues soy consciente de que estoy en una posición privilegiada gracias a mis seguidores, y es por ello que me interesa que sepan que mi música puede ser su plataforma.

L: A mí lo que me inspira a hacer música es Guaynaa, por la pasión y el amor que tiene. Simplemente es su forma de vida. A mí me gustaría ser tan apasionada por algo, como él lo es por la música