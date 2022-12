Leo de Lozanne sobre su separación: “es lo adecuado aunque duela”

El cantante dio sus primeras declaraciones tras su separación con Sandra Echeverría.

Leo de Lozanne habló por primera vez de la separación que atraviesa con la madre de su hijo y admitió que ambos pasaron por momentos duros.

Tras una relación de más de once años, Sandra Echeverría y Leo de Lozanne tomaron la decisión de poner punto final a su matrimonio y aunque fue la actriz quien dio a conocer la noticia, Leo se ha pronunciado semanas después de las primeras palabras de Sandra.

Leo fue invitado a conversar con Jessie Cervantes y aprovechó el espacio para dar algunos detalles de cómo ocurrió su separación y cómo se encuentra actualmente. El famoso resaltó lo compleja que ha sido su ruptura, ya que aunque quedaron en buenos términos, no ha sido fácil asimilar la situación.

Al ser cuestionado sobre el balance del 2022 en cuanto a su vida personal y el trabajo, Leo respondió, “en lo personal también empezando otra etapa porque me separé, con un divorcio este año. Ya Sandra platicó con mucha elocuencia en todos lados, y pues es una nueva etapa a nivel personal para mí”.

Asimismo, reflexionó sobre el tema de las rupturas amorosas, “yo considero que también las separaciones, cuando alguien nos cuenta: ‘Ay no me digas’, las vemos como un fracaso. A mí me parece que son nuevos principios y nuevas oportunidades para crecer, sobre todo cuando las haces en equipo, con tiempo, con inteligencia, con amor, con respeto y tratas de sobrellevarla de la mejor manera también cuando hay niños que es bien importante. Pero en ese sentido bien tranquilo”.

En este sentido, el músico confesó que aunque han logrado tener una separación consciente, también ha implicado atravesar por etapas difíciles, las cuales le han servido de aprendizaje.

“Aunque es difícil y es triste y hemos pasado por momentos duros, cuando sabes que es lo correcto, que es la decisión adecuada aunque en el momento duela, a veces lo más adecuado no es placentero ni alegre, al contrario, es doloroso y es triste, pero sabes en el fondo que con el tiempo va a estar todo mejor, ayuda mucho”, comentó.

“La incertidumbre es lo que más te da angustia, cuando sabes que es lo más correcto lo sostienes a pesar del dolor y estamos en esa etapa. Pero la verdad bien, contento, lleno de trabajo que ayuda mucho, los dos estamos llenos de trabajo…”, finalizó el vocalista de Fobia.

