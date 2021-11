Leonardo DiCaprio se roba la atención de la novia del multimillonario Jeff

Lauren Sánchez no pudo evitar acercarse a Leonardo DiCaprio durante la décima gala anual de arte y cine del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), el empresario Jeff Bezos pasó un incómodo momento cuando su novia Lauren se acercó a saludar al actor de forma muy efusiva demostrando su fanatismo hacia él.

En el video que inmediatamente se hizo viral, se observa el instante en el que Lauren se emociona al ver a su ídolo y en un supuesto coqueteo lo mira a los ojos mientras sigue tomada de la mano de Jeff.

Leonardo Dicaprio meets Jeff Bezos & his new girlfriend at the Art Gala in LA pic.twitter.com/8UmvOMgJFT

— 2Cool2Blog (@2cooI2blog) November 7, 2021