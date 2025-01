Ludwika Paleta habla como nunca de su esposo Emiliano Salinas

En medio de las amenazas y el acoso que ha recibido Ludwika Paleta en redes sociales en contra de su hijo Nicolás Haza, la actriz habló de su matrimonio con Emiliano Salinas, a pesar de que se ha caracterizado por mantener en privado los detalles de su vida sentimental.

Por primera vez, Ludwika Paleta reveló detalles de su relación con su pareja, con quien se casó en abril de 2013 en la ex Hacienda Tekik de Regil en Yucatán, siendo unas de las bodas más mediáticas de aquel año.

De acuerdo con la famosa de origen polaco, conoció a su ahora esposo gracias a una amiga en común, quien los presentó de manera casual, sin pensar que terminarían juntos.

“A Emiliano lo conocí en un plan de cita. Yo acababa de terminar una relación y estaba con el corazón roto, y una amiga vino a mi casa y me dijo que ya sabía a quién me iba a presentar. Yo no quería conocer a nadie pero ella me dijo: ‘si no te gusta, sé que van a ser muy buenos amigos”, mencionó en el programa Canela TV.

Paleta reconoció que no tenía planes de andar con alguien, ya que acababa de terminar una relación pero su amiga le insistió y fue cuando conoció a Emiliano. “Los dos son igual de raros, a los dos les gustan los libros, los museos y esas cosas”, le dijo su amiga para que saliera con Emiliano.

Emiliano y Ludwika asistieron a la cena que organizó su amiga en común, y ahí fue donde se conocieron y platicaron por primera vez, hasta la noche, aunque no se volvieron a ver hasta un mes después.

“Nos caímos muy bien, y después nos dejamos de ver un mes. Después nos volvimos a ver y desde ese momento no nos hemos vuelto a dejar, esto hace doce años”.

Ludwika ahondó sobre lo que más le gusta de su esposo y es que ambos tienen personalidades, y gustos en común, pero lo que enamoró a Ludwika fue la calidez humana de Emiliano.

“Lo que más me gusta de él es su sencillez, que siempre tiene una sonrisa para todos, que poco le importa lo que piensen de él, siempre llega con una sonrisa, siempre va a ser amable contigo. Además, él es casi como una enciclopedia andando. Me enamoro todos los días, es el mejor papá", mencionó.

Ludwika formó una familia con Emiliano, ambos son padres de los mellizos Bárbara y Sebastián, quienes nacieron en 2017, y tienen 6 años.