Maite Perroni confesó que la amistad con Anahí y Dulce María está fracturada

Maite Perroni habló de un distanciamiento con sus compañeros de RBD. En una entrevista para el programa “Sale el sol”, la actriz y cantante habló abiertamente sobre las diferencias que han surgido entre ellas, a pesar de la amistad que las ha unido durante más de 20 años desde los inicios de Rebelde.

“Creo que pensamos diferente como adultos tomamos nuestras decisiones, y así es. Afortunadamente, mis amigas y mi familia son los mismos de hace 20 años”, dijo Maite Perroni.

Maite también dio a conocer que la posibilidad de tener una nueva reunión para otro tour no existe actualmente. “Por lo pronto no hay ningún plan, no sé de qué forma podría darse algo así. Bueno, el tiempo dirá”.

Perroni se refirió a los rumores sobre un distanciamiento con las exintegrantes de RBD, y aseguró que la etapa adulta tiene mucho que ver en su ruptura. Sin dar más detalles sobre los motivos, Maite manifestó, “afortunadamente, mis amigas y mi familia son los mismos de hace 20 años”.

Sin embargo, expresó su disposición para que el documental de RBD sobre la gira de 2023 salga a la luz. “Es un proyecto muy bonito que la verdad es que pudimos trabajar en el tiempo que estuvimos en el tour, ya se terminó. Ahora hay que ver cómo podemos darle vida para poderlo compartir con toda la gente. Es algo que ahí está, pero que tenemos que ver en dónde y cómo podemos compartirlo para que los fans lo puedan disfrutar”.