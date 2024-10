Mariah Carey lanzó un poderoso mensaje sobre las elecciones en Estados Unidos: VIDEO

En una hecho inesperado, que difiere de su tradicional celebración navideña, Mariah Carey utilizó su influencia para enviar un mensaje crucial a sus seguidores: es tiempo de votar. Junto con la actriz Kerry Washington, Carey transformó su icónico video navideño en un llamado a la acción política, a fin de recordar a los estadounidenses la importancia de participar en las próximas elecciones del 5 de noviembre.

¿Cómo fue el cambio en el tradicional vídeo de Mariah Carey?

Cada año, los fans de Mariah Carey esperan con ansias el video que marca el inicio de la temporada navideña, protagonizado por su éxito “All I Want For Christmas Is You”.

Sin embargo, este año, el video tomó un camino inesperado. Publicado el 28 de octubre, el sketch muestra a Carey a punto de empezar a cantar para ser interrumpida por Kerry Washington, quien le recuerda que antes de la Navidad, hay un evento crucial: las elecciones en Estados Unidos.

¿Cuál fue el mensaje de votación de Kerry Washington?

En el video, Kerry Washington, conocida por su papel en “Scandal” y su activismo político, interrumpe a Carey para enfocar la atención en las elecciones.

“Todavía no es tu temporada, Mariah. Es tiempo de votar”, dice Washington, para enfatizar la importancia del voto antes de que llegue la temporada navideña. Juntas, las celebridades crearon un momento impactante que mezcla humor con un serio llamado cívico.

¿Quiénes más se han sumado para incentivar el voto?

Este video se suma a una serie de acciones por parte de figuras públicas que buscan movilizar a los votantes. Artistas y celebridades como Taylor Swift, Beyoncé, Marc Anthony, Bette Midler y George Clooney, entre otros, expresaron abiertamente su apoyo a candidatos, particularmente a la demócrata Kamala Harris.

Carey, aunque no ha declarado su apoyo a ningún candidato específico, claramente fomenta una participación activa en las elecciones, como lo han hecho otras celebridades como Jennifer López.

¿Cuál es el impacto financiero de la temporada navideña de Mariah Carey?

Además de su impacto en la música, Mariah Carey es conocida por la considerable influencia económica de su música navideña. “All I Want For Christmas Is You” genera alrededor de 2.5 millones de dólares anuales en derechos de autor, lo que suma más de 72 millones de dólares a lo largo de los años, según Forbes.

Este año, al usar su plataforma para un tema cívico, Carey muestra un compromiso con temas más amplios que afectan a su audiencia y al país.

El uso de la fama para influir en los procesos políticos no es nuevo, pero en esta era de división y decisión, la voz de celebridades como Mariah Carey y Kerry Washington resuena especialmente. No solo están instando a la gente a votar, sino que usan su visibilidad para destacar la importancia de la democracia y el derecho al voto.

Este enfoque innovador de Mariah Carey para mezclar la cultura pop con la política vuelve a reafirmar su relevancia en el panorama cultural, además de subrayar el papel crucial que los artistas juegan en la movilización y educación de sus seguidores sobre derechos y deberes cívicos.