Mariah Carey no pudo reconciliarse con su hermana Alison, quien murió por problemas de salud

Alison Carey, hermana de la intérprete Mariah Carey perdió la vida al igual que su madre. La cantante dio a conocer que ambas murieron el mismo día el pasado fin de semana.

Mariah Carey está muy triste y “con el corazón roto”, ante la tragedia ocurrida en su familia. Como hace un tiempo publicó en sus memorias, la famosa no tenía buena relación con su hermana y no tuvo contacto con ella, por lo que no tuvieron la oportunidad de reconciliarse antes de morir. En 2016, Alison pidió a Mariah que arreglaran sus diferencias, por medio de Daily Mail le dijo, “te amo, necesito desesperadamente tu ayuda”.

En su libro, “The Meaning of Mariah Carey” de 2020, la famosa afirmó que la problemática con su hermana comenzó por las actitudes violentas que tenía contra ella, aunque Alison negó las acusaciones e intentó demandar a su hermana exigiéndole un pago de 1.25 millones de dólares por daños y perjuicios, aunque el caso nunca llegó a los tribunales.

“Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me infligió quemaduras de tercer grado e intentó venderme a un proxeneta. Algo en mí quedó detenido por todo ese trauma. Por eso digo a menudo: ‘tengo eternamente doce’”, escribió la cantante en su libro de memorias.

La hermana de Mariah Carey tuvo múltiples problemas de salud antes de morir

En 1990, Alison fue diagnosticada con VIH, lo que la llevó a batallar con dificultades y problemas de salud. En 2015, sufrió un atque en su casa de Nueva York, que le dejó daños cerebrales y en un estado grave, desde entonces enfrentó múltiples cirugías.

Alison llevaba una vida compleja por su ex adicción a las drogas, además de que ejerció el trabajo sexual en Nueva York.

Alison Carey estuvo recibiendo atención días antes de su fallecimiento a los 63 años. De acuerdo con The US Sun, Dave Baker, amigo cercano a Alison y su cuidador, la hermana de Mariah Carey estaba luchando por su salud, ya que se estaba enferma.

“Estuvo recibiendo cuidados paliativos en su hogar durante las últimas tres semanas de su vida. Tenía un problema con los órganos internos”, dijo, sin detallar la causa exacta de su muerte.

David definió a Alison como una “persona muy inteligente, cálida y sensible”. “La conozco desde hace nueve años y, como su amigo y cuidador en los últimos meses, la echaré mucho de menos”, añadió.

Y la despidió con estas palabras, “adiós, Alison. Que ahora encuentres la paz y que tu alma torturada se libere para siempre del dolor terrenal”.