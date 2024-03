¿Mariela Sánchez podría volver con Cristian Castro? Esto respondió la ex del cantante

Mariela Sánchez, la última exnovia de Cristian Castro, ha mostrado mayor disposición a hablar sobre su separación del cantante durante los últimos días. Esto después de que en su apresurado regreso a Argentina evitara a toda costa ser cuestionada sobre la breve relación que sostuvieron, misma que terminó al poco tiempo de que aterrizaran en México para visitar a Verónica Castro.

Es así que recientemente la agente experta en bienes raíces confesó si regresaría con el artista mexicano.

La exnovia de Cristian Castro aclara si existe la posibilidad de solucionar sus problemas y retomar su noviazgo

Además de la curiosidad por saber cuáles fueron los motivos que propiciaron el fin de su noviazgo, Mariela Sánchez ha recibido múltiples preguntas referentes a si considera que pueden solucionar las cosas y continuar con los planes que tenían, mismos que incluían llegar al altar y quizá iniciar su propia familia.

En una serie de revelaciones que concedió a un programa de televisión argentino, Mariela aseveró que no hay chance de retomar la relación sentimental con el cantante.

Asimismo, aseguró que está completamente convencida de que Cristian Castro no intentará contactarla para ver si encuentran una solución a los conflictos que desembocaron este adiós. “No hay posibilidad de volver y él no va a venir a buscarme”, dijo contundente la empresaria argentina.

El noviazgo de Cristian Castro y Mariela Sánchez duró cerca de dos meses Instagram

El gesto de Cristian Castro en redes tras su ruptura con Mariela Sánchez

Aunque el cantante ha mantenido silencio rotundo en cuanto al quiebre con la mujer argentina a la que hasta hace un par de semanas se refería como su “futura esposa”, Cristian Castro tuvo un discreto pero decisivo gesto en redes sociales que dejaría ver cuál es su postura post ruptura.

En las redes sociales de Castro ya no es posible visualizar las fotografías con Mariela Sánchez que había publicado al inicio de la relación, mismas en las que se les veía conformando una pareja completamente feliz.

Esta decisión de borrar todo rastro del noviazgo que sostuvo con la argentina para muchos ha sido la confirmación oficial de que todo entre ellos está concluido, y que al menos por parte de Cristian Castro, no hay intenciones de volver con Mariela.