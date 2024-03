Mariela Sánchez, la exnovia de Cristian Castro, se sincera sobre los verdaderos motivos de su inesperada separación

Pese a que en días anteriores Mariela Sánchez había evitado tocar puntualmente las causas de su separación de Cristian Castro, finalmente contó una parte de su versión. Esto tras su prematuro regreso a Argentina, donde días después de haber volado sola al país donde conoció al cantante, habló por primera vez sobre los aspectos de su noviazgo que habrían detonado todo.

Mariela Sánchez revela parte de los motivos que ocasionaron su ruptura con el cantante

Según las primeras versiones, un conflicto después de una de las presentaciones que Cristian hizo en la Ciudad de México, dio como resultado la inminente ruptura con Mariela Sánchez.

Estas vacaciones habrían sido organizadas con el propósito de que conociera en persona a Verónica Castro, donde la pareja decidió ponerle fin a su noviazgo. Por lo que su abrupta decisión causó sorpresa entre el público, puesto que previamente Cristian había expresado sus deseos de casarse con Mariela, a quien siempre se refirió como una gran mujer que lo hacía feliz.

La pareja inicialmente habría planeado el viaje para formalizar su relación Instagram

Durante una conversación con el programa Intrusos, Mariela, la exnovia de Cristian Castro, ventiló algunos detalles de lo que ocurrió con el cantante, siendo esta la primera vez que habla abiertamente del tema.

De acuerdo con los dichos de la argentina, todo inició cuando el intérprete se molestó por unas fotografías de su novia con un amigo, ya que aparentemente le habrían causado celos. En respuesta, Mariela Sánchez le explicó que se trataba de un amigo y que además las imágenes eran de tiempo atrás, pero estaban guardadas en el almacenamiento en la nube de su dispositivo.

“Ante esa reacción de una persona que ve fotos de 2022, no puedo sostener que piense que tengo una relación con alguien más. No era un ex mío ni siquiera, era Enrico, un amigo mío de toda la vida, es como si fuera mi hermano”, explicó Sánchez, dando a entender que Cristian se negó a escucharla.

Esto dijo la exnovia de Cristian Castro respecto a rumores de que ella manejaba sus cuentas

Mariela Sánchez dejó claro que pese a que ya no estén juntos, no tiene intenciones de hablar mal sobre Cristian Castro, especialmente porque prefiere quedarse con el recuerdo de las cosas buenas que vivieron en el corto tiempo que pasaron juntos.

No obstante, sí desmintió los rumores de que ella manejara sus cuentas de redes sociales con el fin de controlarlo, pues aseguró que fue el cantante quien le pidió ayuda y ella accedió, aunque no lo hizo directamente, ya que contrató a una persona de su agencia para la gestión de estas plataformas.

Mariela Sánchez descartó una reconciliación con Cristian Castro Instagram

En cuanto a los temas de dinero, también reiteró que jamás interfirió en sus finanzas y recalcó que es una mujer que ha trabajado durante toda su vida, por lo que no necesita aprovecharse de nadie.

Respecto a una posible reconciliación, Mariela Sánchez dijo que no lo ve factible, porque además de que hay ciertas cosas que no puede tolerar en una relación, también está segura de que Cristian Castro no va a buscarla para tratar de arreglar las cosas.