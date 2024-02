Verónica Castro quiere volver a ser abuela: la especial petición que le hizo a Cristian Castro y su novia

Después de varios meses de conversaciones telefónicas, Verónica Castro finalmente conoció en persona a Mariela Sánchez, la novia de Cristian Castro. Esta esperada reunión se dio en la reciente visita del cantante a México, misma que aprovechó para propiciar la convivencia entre dos de las mujeres más importantes en su vida.

Fue en esta ocasión que Verónica expresó sus deseos de volver a ser abuela, haciéndole una petición muy especial a su único hijo.

Hace unos días, Cristian Castro viajó a México acompañado de su novia, la argentina Mariela Sánchez, con quien mantiene una relación sentimental desde hace varios meses.

En esta visita Cristian pudo gozar de la compañía de Verónica Castro, su mamá, a quien llevaba tiempo sin ver, pues después de su mudanza a Argentina se le había complicado frecuentarla como lo hacía cuando vivía en la misma ciudad que ella.

Durante varios días, Verónica, Cristian y Mariela visitaron distintos puntos de la ciudad, con el fin de que la pareja del cantante conociera el país y él pudiera pasar tiempo con la actriz.

Fue en una de estas salidas que Verónica le externó a Cristian Castro y su novia los deseos que tiene de convertirse nuevamente en abuela, por lo que les habría pedido que contemplaran la posibilidad de iniciar su propia familia pronto.

Cabe mencionar que Cristian tiene dos hijos de su antiguo matrimonio con Valeria Liberman, sin embargo, se sabe que no los ve con frecuencia. Asimismo, Verónica tampoco tiene convivencia cercana con sus únicos dos nietos.

Los consejos que le dio Verónica Castro a su nuera argentina

En su conversación con el programa argentino, Mariela reveló que Verónica Castro les dio a ella y a Cristian una serie de consejos relacionados con la maternidad.

El primero de ellos fue que considerara congelar sus óvulos, pues le advirtió que por su edad podría comenzar a ser más complicado quedar embarazada naturalmente.

La argentina, que actualmente tiene 42 años, detalló que la actriz le sugirió incluso una clínica de fertilidad ubicada en Las Vegas. Adicionalmente, Mariela aseguró que no tomó a mal lo comentarios de Verónica Castro, ya que no es la primera vez que le insinúa que le gustaría volver a tener nietos pronto y no le pareció que lo haya dicho con la intención de faltarle al respeto recordándole su edad.

No obstante, tanto Cristian Castro como su novia se mantienen en el entendido de que las cosas llegarán cuando sea momento y mientras tanto seguirán concentrados en su relación y los negocios que tienen previsto emprender juntos.