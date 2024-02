El hermano de Verónica Castro desmiente a Cristian Castro y asegura que no existe ninguna pelea por herencias

Luego de que Cristian Castro pusiera en aprietos a su mamá, Verónica Castro, al insinuar que está distanciada de su hermana Beatriz por problemas con la herencia familiar, José Alberto, hermano de la emblemática actriz mexicana, desmintió las declaraciones de su sobrino.

Ante la evidente molestia que le causó enterarse de que Cristian estaría revelando cuestiones familiares privadas, José Alberto “El Güero” Castro, dio su versión del conflicto que presuntamente existe entre sus hermanas.

Hermano de Verónica Castro niega que exista un conflicto familiar por temas de dinero y herencias

Durante una breve conversación que mantuvo con diversos medios de comunicación en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, José Alberto Castro fue cuestionado sobre su opinión respecto a lo que Cristian Castro dijo sobre la presunta pelea que existe en la familia por una herencia que dejó la señora Socorro, quien murió en 2020.

“No me han avisado nada de eso. Pero bueno, ya saben que Cristian tiene sus cosas también. Él un día dice una cosa y otro día sale con algo más. O sea, si yo me pongo a desmentirlo nunca terminaría. Mejor pregúntenle a él de dónde saca esa información”, expresó el productor, quien no pudo disimular la molestia que le provocó que sus hermanas fueran expuestas de esta manera por su sobrino.

Estos cuestionamientos de “El Güero” Castro hacia Cristian se producen un par de días después de que el cantante e hijo de Verónica Castro aprovechara su aparición en un programa de televisión argentino para ventilar que su mamá aparentemente estaba molesta porque no recibió nada de la herencia que dejó su abuela materna (madre de Verónica).

José Alberto Castro, molesto por las declaraciones de Cristian sobre su vida familiar

Aunque el productor se limitó a negar estos conflictos por cuestiones económicas, sí fue claro en que no le parece correcto que Cristian Castro se tome la libertad de exponer de esta manera a su familia.

“Hasta donde sé, entre ellas (Beatriz y Verónica) todo está en paz. Mejor habría que preguntarle a Cristian qué fue lo que hizo ahora, porque quizá por eso puso el pleito éste sobre la mesa. Yo les soy honesto, no sé de qué habla”, reiteró.

Cristian Castro fue desmentido por su tío respecto a las declaraciones que dio sobre una disputa familiar Instagram @vrocastroficial

También externó la incomodidad que le ocasiona que su sobrino hable tan a la ligera de temas delicados, haciendo referencia a las insinuaciones que hizo el cantante respecto a que su mamá, Verónica Castro, se “inventa” enfermedades para presionarlo a que deje su vida en Argentina y viaje a México para verla.

“Yo no creo, pero bueno, les digo, ya saben cómo es Cristian”, puntualizó José Alberto, quien puso final al tema y prefirió hablar sobre cómo está viviendo los preparativos de la boda de su hija Sofía, fruto de su matrimonio con la actriz y ex primera dama Angélica Rivera.