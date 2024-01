Verónica Castro habla por primera vez sobre la nueva novia de su hijo Cristian Castro, esto dijo

Después de que Cristian Castro hiciera público su romance con Mariela Sánchez, la argentina dedicada a las bienes raíces, Verónica Castro habló con Ventaneando sobre la nueva relación sentimental de su hijo.

La actriz mencionó que su hijo Cristian se la presentó por teléfono y aseguró que el cantante se encuentra feliz con su nuevo romance. “Está muy contento. La verdad lo veo feliz y eso me da más felicidad, y más tranquilidad a mí también, está acompañado, le veo otra cara. Lo veo hasta que tiembla, le da pena hasta dar besitos en la cámara, pero lo veo muy bien, gracias a Dios”.

Verónica Castro dijo que Cristian y su novia tienen planes de venir a México. “Está feliz, los oigo, por la noche, cuando me hablan los dos y están haciendo planes. Van a viajar juntos y van a venir a México y van a hacer lo de la casa. Ella vende departamentos, vende casas. Le gusta mucho su trabajo, entonces creo que es una persona que le va a poner orden a las cosas ya que nosotros como artistas somos medio desordenados”.

La famosa dijo que Mariela le cayó muy bien y que hará un gran equipo con su hijo, ya que es una mujer muy trabajadora y con grandes cualidades.

“Sí, me cayó muy bien. Creo que sí le hacía falta alguien que lo ordenara, que lo quisiera y que él se sintiera cómodo. Es una mujer que tiene una edad suficiente, que ya tuvo hijos, que es preciosa, que tiene una carrera, está avanzada en todo. Es una mujer hecha y derecha. Tiene un hijo de 20 años. Es una joven muy guapa, muy entera, muy mujer”.

Cristian Castro reveló a su mamá detalles de su romance con Mariela Sánchez

Verónica Castro dio más detalles sobre cómo iniciaron su romance Cristian y Mariela, pues él mismo le contó que se conocieron porque el cantante quería conseguir una casa para rentar en Argentina, mientras se encuentra trabajando en aquel país.

“A mí me dijo ‘mamá encontré a una chica que me encanta, que la quiero, que me gusta y te la presento, te voy a abrir la pantalla, le digo’ ¿qué tal?, qué guapa estás, te lo agradezco mucho, que bueno que le encontraste su casa, pero parece que encontró más que la casa”.

Verónica Castro dijo que pronto conocerá en persona a la pareja de su hijo y además habló de la posibilidad de que con ella llegue al altar. “Con lo fácil que es él, seguramente si habrá boda. Ya me di cuenta que le estaban costando trabajo encontrar una compañera. Entonces, se la encontró y puedo decir que seguramente tendremos fiesta rápido”.