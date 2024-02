La contundente respuesta de Cristian Castro ante los rumores de que su novia lo controla

Cristian Castro reaccionó a los rumores que han surgido sobre la relación que mantiene desde hace algunos meses con Mariela Sánchez. Esto luego de que se especulara que la argentina tenía algunas actitudes hacia el cantante que daban la apariencia de que ejercía cierto control sobre él, especialmente en el tema económico y cuestiones de su privacidad.

Castro decidió poner fin a las habladurías y dar su versión respecto a qué tan ciertas son las acusaciones en contra de su novia.

Las acciones de Mariela Sánchez que desataron sospechas sobre su relación con el cantante

Esta polémica alrededor de Cristian Castro y su novia comenzó luego de que distintas personas allegadas al intérprete se percataran de que Mariela Sánchez, su novia, había tomado el control de sus cuentas de redes sociales. Asimismo, se dijo que pretendía convencer a Cristian de comprar una propiedad mediante sus servicios de asesora inmobiliaria, para así darle un presupuesto mayor y sacar provecho económico de la transacción.

Aunque no se sabe con certeza cómo fue que iniciaron los señalamientos hacia Mariela Sánchez, novia de Cristian Castro, por presuntamente tratar de controlar distintos aspectos de su vida privada, el cantante se dispuso a contar las cosas desde su perspectiva.

Actualmente Cristian Castro mantiene una relación con Mariela Sánchez, a quien conoció en Argentina Instagram @cristiancastro

Cristian Castro aclara especulaciones sobre si su novia controla sus cuentas personales

Durante una conversación con el programa argentino A la tarde, Cristian se dijo sorprendido por la magnitud a la que han escalado las acusaciones en contra de su actual pareja.

“Estoy un poco impresionado de lo que están diciendo de Mariela. La verdad es que nada que ver y por eso quise aclararles que no, ella no me está ordenando ni controlando nada. Yo le estoy pidiendo que me eche una mano con mi cuenta de Instagram y yo me alejé un poco también del WhatsApp para descansar”, explicó Castro, negando rotundamente que la dinámica de su relación sea como la pintan las especulaciones.

Cristian Castro reveló que le gustaría poner un negocio con su novia Instagram @cristiancastro

Finalmente, añadió que su vida personal se encuentra en un buen momento y la relación con Mariela Sánchez, a quien conoció en Argentina, le ha traído únicamente cosas positivas. Tanto así que incluso está pensando en poner un negocio o invertir en algún proyecto en el país donde actualmente radica, reiterando que su novia tiene conocimiento de este deseo y le ha ayudado a organizar sus finanzas para lograrlo.