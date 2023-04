Mario Vargas Llosa ha roto el silencio sobre reconciliarse, o no, con Isabel Preysler

Tras ocho años de noviazgo, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa le pusieron fin a su relación. Decidieron emprender caminos separados después de que en los últimos meses la convivencia entre ellos se volvió difícil debido a sus diferentes trabajos, por esta misma razón la ilusión entre ambos fue desapareciendo. Además de celos infundados que desataron discusiones entre ellos.

“Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente”, dijo Isabel Preysler.

La socialité aceptó estar triste y precisó que no daría ninguna declaración por la amistad que la une con el escritor, político y Premio Nobel de Literatura con quien inició una relación en febrero de 2015. Pero la ruptura ya no es cuestión de titulares, sino todo lo que cada individuo ha hecho después de dar por terminada su relación. Entre ellos, el hecho de que Vargas Llosa está pasando más tiempo con su exesposa, Patricia Llosa, e Isabel podría tener un interés amoroso en el radar.

¿Mario Vargas Llosa se quiere reconciliar con Isabel Preysler?

Lecturas abordó al Nobel de Literatura en el Instituto Cervantes e iniciaron la conversación sobre Isabel Preysler, a lo que Mario respondió que ‘no diría nada’. Hasta que lo cuestionaron sobre las posibilidades de recuperar la amistad con su ex, a lo que respondió: “sí, por supuesto que sí".

Mario, ahora de 87, dijo en su cumpleaños de las ocho décadas que ‘pasar cada día con Isabel era mejor que el anterior’, “y sé que la palabra felicidad tiene un nombre y apellido: Isabel Preysler”. Por su lado, en una entrevista para Mujer Hoy la socialité hispano-filipina señaló que enamorarse del escritor no estaba planeado: “Simplemente, ocurrió y estoy encantada de que haya ocurrido, claro. Después de lo de Miguel [Boyer], pensé: ‘Bueno, ya’... y apareció Mario. Esto no es algo que escoges, es algo que pasa en tu vida. Tú no eliges el momento para enamorarte; aparece el señor y te enamoras o no”.

Al momento Isabel, de 72, no se ha pronunciado respecto a una reconciliación con Mario, o ha dado más declaraciones tanto de la relación que tuvieron como de la ruptura.