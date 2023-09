Mauri Stern, el exesposo de Fey, le impidió hacer carrera en Hollywood por celos

Fey ha sido reconocida desde su debut en 1995, como una de las voces más emblemáticas del pop mexicano. La cantante ha disfrutado de una carrera llena de éxitos que continúan resonando en los corazones de su público.

Sin embargo, tras bambalinas, la intérprete de “Azúcar amargo” y “Media naranja” enfrentó obstáculos que le impidieron brillar en otras latitudes, especialmente en Hollywood.

En una reciente entrevista con Anette Cuburu, Fey reveló que, en un momento clave de su carrera, estaba en la mira para hacer su debut como actriz en la gran pantalla.

Uno de esos roles, y quizás el más notable, habría sido en la película “Coyote Ugly”. Sin embargo, un obstáculo inesperado emergió: Mauri Stern, su esposo de entonces, también integrante del grupo Magneto, y quien además fungía como su representante.

¿Qué pasó con Fey y su carrera como actriz?

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de haber participado en la serie “Beverly Hills 90210", Fey comentó entre risas: “Ay, esa no me la sabía”, pero luego compartió su frustración por no haber aceptado el papel en “Coyote Ugly”, ya que era perfecto para ella. El motivo de su renuncia: los celos de Mauri. “Díganle a Mauri, ¡que porque daba besos (en el filme)! No me presumía, pero era celoso. Es culpa de él”, expresó la cantante.

Fey también recordó que se le ofreció otro papel en la película “The Dukes of Hazzard”, protagonizada por Johnny Knoxville y Jessica Simpson. A pesar de estas propuestas tentadoras, la carrera actoral de Fey no logró despegar. Pero, ¿fue sólo por los celos de Mauri? Fey admitió con humildad que considera que “actúa pésimo”, lo que también jugó un papel en su decisión.

A pesar de los desafíos, la cantante no descarta la posibilidad de aventurarse en la actuación, aunque sea para hacer reír al público con sus intentos. “Me tendría que animar para que se rían un poquito conmigo, de mis actuaciones”, comentó con picardía.

Más allá de los titulares sobre su casi carrera en Hollywood, la conversación también se centró en la pasión y el perfeccionismo de Fey. Al referirse a su ética de trabajo, la cantante expresó: “Yo no me ando con tonterías, soy muy pesadita. Y estoy ‘duro y dale’”. Esta dedicación ha llevado a que algunos la consideren “especial” y que otros decidan no trabajar con ella, pero para Fey, el compromiso es lo que separa a los verdaderos artistas de aquellos que solo buscan el brillo efímero del estrellato.