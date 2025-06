Mauricio Ochmann buscó a sus papás biológicos a los 17 años pero no tuvo la suerte de encontrarlos

El actor Mauricio Ochmann, quien dijo sentirse feliz de tener a sus dos hijas, Lorenza y Kailani, nos contó un poco de su vida marcada por su adopción, la cual no resultó ser fácil para él, no obstante, reconoce que sus hijas le han dado sentido de pertenencia a diario.

“Mis hijas para mí son ese tesoro que mi alma estaba buscando. Más que las respuestas de dónde vengo, quiénes son mis papás, ese sentido me lo dan mis hijas, son mi vida”, expresó el intérprete que fue dado en adopción por su madre biológica a los pocos meses de nacer.

Asimismo, Mauricio Ochmann reveló que antes de ser mayor de edad buscó a sus padres biológicos, pero no los encontró. “Dije, voy a buscar a mis papás, pero llegó un momento en donde no pude encontrar nada, no había información, y fue ahí donde decidí aceptar lo que me tocó vivir. Mi mamá me tuvo a los 15 años, estaba superchiquita y siempre estaré agradecido de que optó por darme la vida”.

La primera familia adoptiva del actor fue un matrimonio mexicano, María y Guillermo Sánchez, que vivía en Estados Unidos. Más tarde, su madre adoptiva se divorció y se mudó a México con Mauricio, donde luego se casó con Thomas Ochmann, quien se convirtió en su segundo padre adoptivo.

Mauricio Ochmann aprovechó para hablar de esa figura paterna muy importante para él. “Mi primer papá adoptivo, Memo que en paz descanse, murió en el 2020. Cuando me reencontré con él fue una relación de amistad porque tenía un corazón enorme”.