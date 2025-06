Britney Spears cambia de nombre y se muda a México

Britney Spears ahora se identifica como “XILA María River Red”, además de que reveló que planea mudarse de forma definitiva a México, país al que ha estado vinculada emocionalmente desde 2023.

La artista anunció su presidencia permanente en México, y ha vuelto a acaparar la atención tras anunciar este cambio significativo en su vida.

La cantante, parece haber encontrado en México un refugio lejos de las constantes controversias y el acoso de los paparazzi que ha enfrentado en Estados Unidos.

“Realmente me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevó una máscara blanca de Jason de ‘Viernes 13'... nisiquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo y por la forma en que siempre me han retratado. Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México”, dijo la artista sobre el cambio que necesitaba en su vida y que espera que pueda ayudarla a recuperar la felicidad.

Britney sigue alejada de los reflectores y mantiene su residencia en nuestro país con el único objetivo de alcanzar la plenitud en su vida.