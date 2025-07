Montserrat Oliver revela que perdió parte de la vista por un infarto en el nervio óptico

Montserrat Oliver contó que perdió parcialmente la vista hace 15 años, “sentí como si alguien me hubiera tomado una foto con flash”, expresó.

La famosa de 59 años dijo que aquel episodio, del que ya no se pudo recuperar al cien por ciento, se sintió como si alguien le hubiera tomado una fotografía.

“Yo he tenido 2 problemas fuertes en la vista. El primero fue hace 15 años. Un día hacía ejercicio aquí en la Ciudad de México y de la nada sentí como si alguien me hubiera tomado una foto con flash. Me ardió muchísimo esta parte del ojo”, compartió.

“Resulta que me dio un infarto en el nervio óptico central. Me nubló y perdí parte de la vista. Por ejemplo, si comienzo a maquillarme este ojo (el derecho), ya no veo lo que me maquillo. No hubo reparación ni vuelta atrás. Veo borroso de un ojo. Solo un poquito. Tampoco es que sea completo”, comentó.

Según contó Oliver, la trombosis ocular no es su único problema ocultar, ya que, reveló “hace poco”, se rasgó el ojo con una basurita que le entró.

“Recuerdo que era sábado. Me puse a cortar el pasto en el ranchito y me entró algo al ojo. No sabía qué hacer. Pensé: ¿Qué hago? Traigo algo en el ojo y no me lo veo’. No había oftanmólogos disponibles, porque todo estaba cerrado. Tuve que ir a emergencias y lamentablemente no tenían la maquinaria adecuada para atenderme”, dijo.

“Los especialistas me dijeron que me lo rasgué por una basura que me entró. Gracias a Dios, me lo curaron y todo está bien. Literalmente, en un abrir y cerrar de ojos podrías perder la vista”, agregó Montserrat Oliver, quien mencionó que a pesar de que su condición no tiene solución, ha aprendido a vivir con ello.