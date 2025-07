José Eduardo Derbez y Paola Dalay confiesan por qué no quieren casarse ni tener más hijos

Paola Dalay habló de la postura que comparte con José Eduardo Derbez sobre el matrimonio. “Somos mucho de creer que, si vas a cortar o si vas a poner el cuerno, no necesitas un papel firmado, no necesitas divorciarte. Aparte es más rollo, es más gasto, entonces estamos increíblemente bien así. En cualquier momento si decidimos separarnos, cada quien por su lado.Sí tenemos una hija, pero pues ya, sin más”, dijo la joven.

Ambos dieron a conocer que el matrimonio no forma parte de sus planes, ya que consideran que un documento legal no determina el éxito de su relación y que su compromiso mutuo no depende de formalidades.

Las declaraciones de la pareja surgen después de que meses atrás surgieran especulaciones sobre una posible boda.

Durante la conversación con la prensa, José Eduardo Derbez y Paola Dalay recalcaron que la solidez de su vínculo no requiere de un contrato matrimonial, ya que no quieren atravesar por un proceso legal para separarse, lo que evitaría complicaciones y gastos adicionales.

La pareja además dijo que considera que la existencia de una hija no cambia su perspectiva sobre el matrimonio.

En este sentido, Paola Dalay descartó la posibilidad de ser madre por segunda ocasión. “No, es algo que tenemos pensado. Digo, a ver, nunca digas nunca, nos pasó con Tessa, pero tenemos pensado que solo sea ella”.