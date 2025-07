Altair Jarabo revela que no quiere ser mamá y habla de su decisión

La villana de telenovelas Altair Jarabo fue cuestionada sobre si tiene deseos de convertirse en madre junto a su esposo Frédéric García, con quien se casó en 2021.

La actriz dijo que se mantiene firme al aclarar que no piensa en formar una familia por ahora, ya que está dedicada a su carrera y no piensa tener más responsabilidades en su vida.

En una reciente entrevista, Altair dijo que para procear hace falta conocerse a sí mismo, y aseguró que no “ha sentido el llamado de la naturaleza para ser madre”.

“Serse muy sincero para llegar a esa conclusión y cierta seguridad para decir: ‘no voy a complacer a nadie’. Traer una persona al mundo es algo hermoso y debe ser decidido y planeado”, concluyó la icónica villana de la televisión mexicana.

Nuevamente, Altair Jarabo sorprendió al declarar con firmeza que no está en sus planes formar una familia a sus 38 años, ya que prefiere disfrutar de su matrimonio sin la responsabilidad de tener hijos.

“La maternidad y la paternidad es algo, que con todo el amor, con recursos, con una pareja presente, es difícil”, dijo la famosa que no está lista para asumir la maternidad, porque está disfrutando de su vida como es ahora.

Además, señaló que ella no se siente presionada por la sociedad para ser madre, y respeta a las mujeres que sí quieren tener hijos. “Si una persona decide que no tiene vocación de padre o madre, celebro que no sea padre y madre”.