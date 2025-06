Valeria Marín revela entre lágrimas que Julián Gil no ha podido superar a Marjorie de Sousa

Valeria Marín lamentó que el actor Julián Gil no tome de una vez la decisión de tener un hijo con la periodista deportiva, por temor a que le vuelva a suceder la misma situación con Marjorie de Sousa.

Durante el reality show donde participan, Valeria se sinceró con su pareja, y mencionó que aunque él diga que ya dejó atrás todo el dolor de no poder ver a su hijo tras su separación con la actriz venezolana, Marín aseguró que puede notar que sigue traumatizado por lo que vivió en el pasado.

La comentarista de deportes le dijo a su esposo que la situación que viven se ha convertido en una batalla, por la constante comparación que él le hace con respeto a su relación pasada.

Marín tiene el deseo de ser madre, sin embargo, no ha sido posible, ya que el actor no está seguro de volver a ser padre por el miedo de volver a pasar una situación parecida a la que vivió con Marjorie.

“Quizá al principio, yo sí quería tener un hijo, pero me fue orillando la situación a no tener comparaciones y, cuando me decías, ‘bueno, si tú quieres, hacemos un hijo’, no es una decisión mía, es una decisión de pareja, no voy a ser solo yo ya mamá, sino tú también serías el papá”.

“Todos los días tengo que batallar con que sepas que yo no soy esa persona (Marjorie)”, agregó Valeria, quien confesó que ha tenido que vivir con el duelo para el actor supuso la separación de su hijo.

Mientras lo veía a los ojos, la conductora expresó, “había un trauma claro en esa situación y, que por más que dices que hay que fluir y disfrutar, lo sigues cargando; hasta el momento, ‘Juli sigue fingiendo que la situación con la mamá de ‘Mati’ ya no le duele y que, el miedo a no tener más hijos, no es para porque se los quiten, pero yo sé que sí”.

El actor argentino se conmovió al escuchar a su esposa y expresó que, pese a los temores, en él existe el deseo de tener un hijo con ella.

“Independientemente de lo que yo he vivido, si quiero que seas la mamá de un hijo mío, sé que vas a ser una gran mamá y sé también que es algo que nos falta para completar la familia que tanto soñamos”.

“El tema de Matías me ha traumatizado mucho, pero ya estoy decidido que eso no impida que yo vuelva a construir una familia”, finalizó.