Mick Jagger se comprometió con Melanie Hamrick, su novia 44 años menor que él

Melanie Hamrick de 37 años confirmó su compromiso con Mick Jagger de 81 años. En una entrevista, la ex bailarina de ballet reveló que el ícono de rock le propuso matrimonio hace aproximadamente dos o tres años.

La joven dijo que todavía no tienen una fecha en la que se realizará su boda, pero el famoso ya le entregó el anillo de diamantes que lleva en la mano izquierda.

La ex integrante del American Ballet Theatre dijo, “quizás algún día nos casemos, quizás no Somos tan felices en nuestra vida actual que me daría miedo cambiar algo”.

La historia de amor entre Melanie Hamrick y Mick Jagger comenzó en febrero de 2014, en Tokiom Japón, mientras él estaba de gira con los Rolling Stones, y ella de tour con su compañía de ballet. Fue una casualidad que los llevó a encontrarse tras bambalinas en un concierto de la banda británica y ahí fue donde se dio el flechazo, aunque Hamrick comentó, “quizás hubo una chispa, pero nada increíble, como ‘vamos, te volveré loca y viajaremos por el mundo’. Ni siquiera intercambiamos números de teléfono. En ese momento, yo no tenía pareja, pero él sí”.

Fue cuatro meses después cuando Jagger invitó a Hamrick a salir con él y a partir de ahí comenzó su romance y años después en 2016, nació su primer hijo de ambos, Deveraux Octavian Basil Jagger, quien heredó el gusto por la música y la danza de sus padres.