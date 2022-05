Natalia Téllez confesó que pensó en abandonar a su hija

La conductora de “Netas Divinas” Natalia Téllez reveló que pensó en dejar a su bebé con su papá y huir.

Hace unos meses que Natalia Téllez se convirtió en mamá y habló de cómo fue su experiencia en los primeros días.

En el programa de “Netas Divinas”, contó cómo pasó los primeros días junto a su primera hija, Emilia y confesó que tuvo un ataque de pánico en su primera noche como mamá.

La conductora de 36 años dijo que pensó en abandonar a su hija con su pareja e irse del país, ya que creía que no podría con la responsabilidad y aunque no había querido contar esta experiencia en televisión lo hizo frente a sus compañeras del programa antes mencionado.

“Pensé nunca decirlo en tele. De por sí la gente cree que soy cu**, y si lo soy, pero esto es otro nivel. Si Emilia encuentra este clip algún día me va a dejar de hablar. Pero bueno, Emilia, te amo. Perdona a tu madre”, dijo previo a contar su historia.

En medio de la crisis emocional que tuvo Téllez narró que en esa desesperación marcó a un banco para consultar cuánto dinero tenía en su cuenta para poder comprar su boleto e irse del país.

“Cuando nació Emilia, la tuve un día en la noche, y en el día fue un día muy difícil, muy difícil, la leche, la bebé conectada, la hormona y yo decía, ¿qué está pasando? Entonces, en la noche, muy tarde, me metí a ver cuánto dinero tenía en el banco y de hecho llamé para preguntar cuánto podía retirar, y en un como ataque de pánico, pensé irme. Esto lo pensé real”, dijo durante el programa.

“Dije, Antonio es un gran hombre y si yo me voy en este momento del país, o sea, dejo México y me alejo de las ‘Netas’, les dejo una carta, le escribo a mi hermana y me voy a otro país. Antonio es un gran hombre y va a criar a mi niña con amor y con ternura y yo no puedo hacer esto…”, agregó sobre su pareja.

Sus compañeras Consuelo Duval y Paola Rojas, aseguraron que muchas mujeres se iban a sentir identificadas con la historia que contó Natalia.

Te puede interesar: NATALIA TÉLLEZ LANZA FUERTE MENSAJE SOBRE CASO DE DEBAHNI ESCOBAR

Natalia Téllez explica por qué no quiere enseñar la cara de su bebé

Infinidad de veces, los seguidores de la conductora le han pedido que revele el rostro de su hija, pero esta petición no ha sido del agrado de Natalia.

“Es que ahora es ‘enseña a tu bebé’ y cuando enseño un pie de mi bebé, ‘que uña tan larga, que pie tan chiquito, que calcetín tan sucio”, dijo.

“Como chin**, ¿ es normal? señoras y chavas me ponían ‘siempre están ching*** a las primerizas”, agregó.

Y señaló que no desea mostrar a Emilia en redes sociales, “yo no quiero enseñar a mi bebé porque todo lo que he enseñado… como jod***”.

Te puede interesar: La primera foto de Natalia Téllez con su bebé