Natalia Téllez lanza fuerte mensaje sobre caso de Debahni Escobar

La actriz y conductora Natalia Téllez se pronunció por la muerte de la joven Debahni Escobar, quien fue víctima de feminicidio en Nuevo León.

Luego de que se diera a conocer que la joven de 18 años, Debahni Escobar fue hallada muerta en Monterrey, Nuevo León, esta lamentable noticia causó conmoción a nivel nacional y algunos famosos se han pronunciado al respecto.

Natalia Téllez utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje sobre los feminicidios que ocurren en México.

La conductora del famoso programa “Netas Divinas”, publicó una ilustración de la última foto de Debahni, quien fue abandonada en la carretera Monterrey- Nuevo Laredo el pasado 8 de abril.

“Duele todo, duele diario, no nos podemos acostumbrar, esto no se puede normalizar, nos tiene que escandalizar y asustar porque sus pasos son los nuestros y los de las que amamos. ¿Cuál es el mensaje en este país? ¿Qué no importa? ¿Qué no pasa nada? ¿Cuántas SOMOS?”, expresó Natalia junto a los hashtaghs #mexicofeminicida #juntastodas

De esta manera, Téllez alzó la voz y se pronunció abiertamente para exigir justicia por la joven y por las miles de mujeres que han desaparecido en el país y lamentablemente no han sido localizadas.

Además, famosos como Daniela Magún, Claudia Álvarez, Cecilia Suárez, Alejandro Speitzer, entre otros, también compartieron fuertes mensajes en sus redes sociales sobre lo sucedido con la joven.

