Paola Rojas revela que su novio es un ex del pasado

La presentadora Paola Rojas se ha caracterizado por mantener en privado los detalles de su vida sentimental. Sin embargo, durante su participación en el programa “Netas Divinas”, habló sobre su actual pareja y reveló algunos detalles de su relación.

En una reciente emisión del programa “Netas Divinas”, Paola Rojas compartió con sus amigas y compañeras que decidió darse una segunda oportunidad con un galán del pasado.

“Digamos que se había terminado y nos reencontramos, y digamos que la segunda parte vale la pena”, dijo Paola cuando fue cuestionada sobre su romance actual.

Y aunque la identidad del misterioso hombre se ha mantenido en secreto, Paola Rojas se sinceró sobre lo feliz que está junto a él, debido a que no pertenece al mundo del espectáculo ni a la vida pública.

“Lo había conocido antes, hace muchos años en una fiesta en la que yo estaba un poco indispuesta a la mexicana”, dijo entre risas y agregó, “digamos que no había tomado solo agua de jamaica, entonces estaba risa y risa, por lo tanto no me acuerdo, lo cual es un poco frustrante, pero nos conocimos en aquel entonces, él se tenía que ir, y se fue. Pasaron los años y yo me casé, me multipliqué, él también, y yo nos encontramos años después”.

En este sentido, la también locutora relató cómo fue el segundo encuentro con su ahora novio y comentó que Daniela Magun estuvo presente en ese momento. “Yo estaba comiendo con Daniela, y de pronto ella se para y cuando regresa me dice: ‘ese tipo que está ahí y yo le respondi, ¿cuál?, el guapo que me fascina y no puedo dejar de mirar, me dijo: ‘ese, dice que te conoció en una fiesta hace años y no se olvida de tu mirada”.

Entonces, Daniela expresó lo que el misterioso galán le dijo sobre Paola, “dile a Paola que yo la conocí en una fiesta hace muchos años y que desde entonces yo supe que íbamos a estar juntos”.

Paola dijo que el productor del programa también tomó un papel importante para que surgiera su historia de amor. “Marcelo estaba comiendo con Miguel Ángel Fox. Termino rápido de comer porque me tenía que ir al noticiero de radio y estaba ahí Fox. Me acerco a despedirme de Fox y estaba a lado del señor... me despido uy rápido y me voy a informar a la nación y entonces ese señor le pidió insistentemente mi teléfono al productor.. y qué bueno que se lo diste Fox porque estoy muy contenta”, dijo la periodista demostrando lo feliz y enamorada que está.