¿Piqué está enamorado de Clara Chía? Maryfer Centeno analiza foto

Gerard Piqué desató miles de reacciones tras publicar su primera fotografía junto a su novia Clara Chía.

El ex futbolista compartió en su cuenta de Instagram la primera fotografía junto a su novia Clara Chía Martí, la joven por quien dejó a Shakira. En medio de rumores de infidelidad con la abogada Julia Puig, Gerard Piqué le puso fin a las especulaciones y dejó ver lo feliz que está junto a Clara. La famosa grafóloga y especialista en lenguaje corporal Maryfer Centeno, se dio a la tarea de analizar la fotografía de la publicación y esto fue lo que descubrió sobre la relación de Piqué con Clara Chía. De acuerdo a sus expresiones, Maryfer aseguró que el ex futbolista está enamorado, por el brillo de sus ojos y la ausencia de tensión. Además, dijo que Clara es quien da la cara por la relación, explicando que Piqué prefiere evadir la responsabilidad. Según la interpretación de Maryfer, la ex pareja de Shakira aparece ocultándose en el hombro de Chía, intentando esconder parte de su cara, por lo que Clara es quien lleva el rol protector en la relación. Asimismo, la especialista dijo que Piqué es una persona que suele evadir las responsabilidades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MaryFer Centeno ✨ Grafologa (@maryfer_centeno)

“Enamorado sí está, porque pues los ojos parecen estar como aborregados y además brillan. Vemos también como tiene una mirada relajada porque está contento, se está relajando en ella, no hay tensión en la cara pero, estas arrugas (las de la frente) reflejan disgusto, que sí ya está tan marcadas es porque ha sido crónico”, comentó. Finalmente, señaló que a pesar de mostrar una ligera sonrisa, Clara está tensa y lo exhibe para gritarle al mundo que están juntos. Quien da la cara al mundo es ella. “A mí me queda muy claro que la sonrisa de ella es tensa que él se ve más cómodo con ella, pero la que enfrenta el mundo es Clara no Piqué", concluyó. Te puede interesar: ELLOS SON TODOS LOS HERMANOS DE SHAKIRA (INCLUYENDO AL QUE FALLECIÓ CUANDO ELLA ERA NIÑA)

