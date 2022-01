¿Por qué están molestos los fans de la actriz Lily Collins?

Rooney Mara interpretará a la legendaria Audrey Herpburn y los fans de Lily Collins, la actriz de la serie “Emily in Paris”, no están de acuerdo. Te contamos la razón.

Por Diana Laura Sánchez

El director italiano de “Call Me by Your Name”, Luca Guadagnino, prepara una película biográfica sobre la actriz británica, Audrey Hepburn que protagonizará Rooney Mara, según informó la revista estadounidense “Variety”. ¿Pero por qué la noticia ha traído el nombre de Lily Collins?

La actriz, Rooney también será la productora de la cinta, de la que hasta el momento se desconocen más detalles. Mara ha sido nominada al Oscar en dos ocasiones por su participación en “Millenium” y “Carol”.

Audrey, falleció a los 63 años en Suiza, fue una de las actrices más reconocidas en la historia de Hollywood, protagonizó filmes clásicos en la historia del cine como, “Breakfast at Tifany’s”, “Charade” y “Sabrina”. A lo largo de su carrera, conquistó los premios, Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Más allá del cine, fue un gran icono de la moda y la musa del diseñador francés, Hubert de Givenchy. En los años 80, abandonó la actuación y se dedicó a las causas humanitarias con UNICEF para ayudar a niños en África, América del Sur y Asia. Tiempo después, en 1992 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad.

¿Lily Collins se parece a Audrey Hepburn?

La razón por la que Lily Collins se ha hecho tendencia y la noticia ha desatado comentarios polémicos en las redes sociales es porque, desde que debutó como actriz, se le ha comparado fisicamente con Audrey Hepburn. Los seguidores de Collins expresan que fisicamente son idénticas y por este motivo es la actriz ideal para interpretar a Hepburn debido a su enorme parecido.

De esta manera, tras enterarse de la noticia de que Rooney fue la elegida para interpretar a Audrey, en lugar de la hija del músico Phil Collins, los usuarios en redes expresan su desagrado.