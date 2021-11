¿Por qué Salma Hayek no publica fotos de su hija Valentina?

La actriz mexicana Salma Hayek confesó la razón por la que no publica fotos de su hija Valentina Paloma Pinault, aunque si han posado juntas en diferentes alfombras.

Por Diana Laura Sánchez

SALMA HAYEK Y VALENTINA PALOMA

Recientemente la joven Valentina nos sorprendió por su transformación en la que luce como toda una señorita a sus 14 años. Madre e hija posaron juntas en varios estrenos de la película “Eternals”, en donde nos dejaron ver la gran relación que tienen.

La hija de la actriz y el empresario francés Francois-Henri Pinault acaparó las miradas en las apariciones que ha hecho junto a su madre en la alfombra roja de su nueva película.

Sin embargo, desde hace un tiempo, Salma dejó de incluir a Valentina en sus publicaciones y sus seguidores se cuestionan cuál es la razón, es por ello que dio una explicación en la que la actriz reveló que respeta completamente la libertad y privacidad de su hija, ya que, considera que es importante que desarrolle su personalidad libre de prejuicios, además de guiarla sin imponerle una imagen de quien ella quisiera que fuera.

Además, dijo que Valentina no está consciente de la fama ni de los logros de Salma Hayek, por eso no hay muchas fotos suyas actuales. “No está muy enterada de mi fama. Para ella, el hecho de que yo sea una figura pública me recuerda que no tiene que significar que ella, su vida, lo que le gusta, cómo es, tenga que ser público”, dijo a la revista People.

