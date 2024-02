Premios Lo Nuestro 2024: Galilea Montijo con Isaac Moreno y las parejas más top de la alfombra

En la 36ª edición de los Premios Lo Nuestro, una noche colmada de música latina y reconocimiento a los artistas más destacados de la industria, se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami, Florida, generando gran expectación entre los amantes de la música.

Mientras continúa la temporada de premios, este evento honrará a figuras notables de la música latina, con artistas como Maluma, Natti Natasha, Wisin y Yandel, Emilia, Banda MS, Gloria Trevi, Evaluna Montaner, Camilo, Anitta, Tini, Yuridia, Gente de Zona, Diego Torres, Chayanne, Ángela Aguilar, Grupo Frontera, Pepe Aguilar, Eladio Carrión, Bad Gyal, Arcángel y Carín León, quienes tomarán el escenario con sus actuaciones. Además, uno de los momentos más esperados de la noche será el reconocimiento a la talentosa cantautora mexicana Ana Bárbara, quien recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria. Este honor se otorga en homenaje a su exitosa carrera de tres décadas, durante las cuales ha dejado una huella imborrable en el género de la música regional mexicana.

Natti Natasha, quien tiene una gran sorpresa preparada, junto con Camilo y Evaluna, estrenarán su tema ‘Plis’ en televisión. Ángela Aguilar y Yuridia, por su parte, interpretarán su canción ‘Qué Agonía’.

Miami no solo será el lugar donde se reconoce a la música latina y donde brillan nuestros artistas favoritos no solo en el escenario, sino también en la alfombra roja. Muchos de ellos no asisten solos, deciden llevar a sus parejas, quienes son los protagonistas de sus vidas en privado. Además, la alfombra magenta de los Premios Lo Nuestro no solo nos permite ver los looks más elegantes y a la moda, sino también descubrir qué famoso llega acompañado de quién. Aunque algunas de ellas optan por outfits coordinados, otras destacan por la elegancia y el glamour en sus looks de la noche mientras cruzan la alfombra magenta de los Premios Lo Nuestro momentos antes de anunciarse a los ganadores de la noche.

Camilo y Eva Luna

Isaac Moreno y Galilea Montijo

Eladio Carrión y Vianell González

Getty Images

Don Omar y Olga Tañon