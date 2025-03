¿Qué es de la vida hoy de Tatum O’Neal, la actriz más joven en ganar un premio Oscar?

La actriz Tatum O’Neal reveló cuál fue su reacción al enterarse de que su difunto padre, Ryan O’Neal, la dejó fuera de su testamento, además, habló de su mala relación con él, la cual surgió desde que ella era una niña y alcanzó la fama internacional en el cine.

Hace dos días, Variety publicó una entrevista con la intérprete de 61 años, quien en 1973 protagonizó junto a su padre la película ‘Luna de Papel’, trabajo por el que se convirtió en la actriz más joven en ganar el Oscar con tan solo 10 años.

Nació en noviembre de 1963 en Los Ángeles, hija de un matrimonio conformado por los intérpretes Ryan O’Neal y Joanne Moore. Su debut en el cine fue en la misma película que la hizo ganar la estatuilla dorada a Mejor Actriz de Reparto con su papel de Addie Loggins.

Este sorprendente récord hizo que el mundo apostara a que Tatum O’Neal tendría una brillante carrera en Hollywood, pero no fue así.

La difícil vida de Tatum O’Neal

Los padres de Tatum O’Neal se divorciaron cuando ella apenas tenía cuatro años. En su biografía ‘A paper life’ (2004) reveló cómo la separación de sus padres marcó el inicio de todos los problemas que vendrían después, ya que, debido a esta situación, su madre, Joanne Moore, cayó en una fuerte depresión que la llevó al abuso de alcohol y otras sustancias por las que fue internada en un psiquiátrico.

Quien era el entonces novio de Joanne Moore se encargó de Tatum O’Neal y de su hermano pequeño, Griffin, a quienes golpeaba constantemente.

En su libro también detalló el temperamento violento de su padre, y reveló que fue abusada sexualmente por parte de un miembro de su círculo cercano. Ryan O’Neal murió en 2023, luego de haber sido diagnosticado con leucemia crónica en 2001 y con cáncer de próstata en 2012.

De acuerdo con Tatum O’Neal, la decisión de su padre de dejarla fuera del testamento pudo deberse a lo que reveló en su libro de memorias: “El primer libro que escribí fue simplemente un libro jodidamente honesto”, dijo.

En ‘Luna de Papel’, Tatum y Ryan actuaron juntos, como padre e hija, sin embargo, la actriz dijo en una entrevista varios años después “En la prensa, interpretó al padre cariñoso, pero en sus ojos, leo la verdad: un profundo resentimiento porque su actuación no fue tenida en cuenta”, y aseguró que su padre nunca le perdonó que su hija de 10 años ganase un Oscar antes que él.

Ambos padres de Tatum eran adictos y la maltrataban. Le dieron alcohol a los 6 años de edad y tuvo que soportar el abuso físico y verbal de su padre después de que obtuviese su custodia y la de su hermano en 1970.

Ryan O’Neal la golpeó después de enterarse que ella había sido nominada al Oscar y él no, además, él consumía drogas delante de sus hijos: “pastillas, analgésicos y cocaína. Y, por supuesto, chicas”.

Tatum O’Neal, lejos de lo que se pensaba, tuvo una carrera casi inexistente con algunas películas entre los ochenta y los noventa.

Su padre, Ryan O’Neal, se casó con la famosa actriz y modelo Farrah Fawcett y rehizo su vida. Por su parte, Tatum tuvo una estrecha relación con la cantante Cher, a quien veía como una madre para ella y para su hermano, además, se vio envuelta en el consumo de drogas y tuvo una sonada relación con Michae Jackson.

La vida actual de Tatum O’Neal

En 2011, hizo un reality show con Prime Video junto a su padre, y aunque en pantalla parecía que la relación podía salvarse, lo cierto es que no funcionó y se mantuvieron distanciados hasta la muerte de Ryan O’Neal.

En 2018, hizo una dolorosa y terrible declaración a través de redes sociales, en respuesta a las burlas de Donald Trump sobre Christine Blasey Ford, quien aseguró haber sido violada a los 15 años por el candidato a juez del Supremo de Estados Unidos, Brett Kavanaugh.

“Soy una mujer y he sido sexualmente agredida más de una vez. No fue mi culpa cuando tenía 5, 6, 12, 13, 15 años. Siempre por hombres mayores con quienes yo creía estar a salvo. Rara vez conocí la seguridad, siempre me culparon a mí. He tardado casi 55 años en aprender a defenderme”.

En 1998 perdió la custodia de sus hijos, pues nunca pudo superar su adicción a las drogas, y se inyectaba frente a ellos. En 2020 sufrió una sobredosis que le provocó un derrame cerebral y la mantuvo en coma por seis semanas. Cuando despertó no podía hablar, caminar, ni ver, por lo que tuvo que tomar terapia.

También reveló haber perdido un millón de dólares a manos de un contador que, según ella, se aprovechó de su adicción a la heroína.

Hoy en día, Tatum O’Neal usa un bastón para caminar, pero le dijo a Variety que está trabajando en un proyecto documental sobre su vida que podría ayudarla a estabilizar su situación económica.