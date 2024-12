¿Quiénes son los personajes del ‘Juego del Calamar 2'? Todo lo que necesitas saber de la segunda temporada

El regreso de “El Juego del Calamar” con su segunda temporada es uno de los eventos más esperados por los fanáticos de las series a nivel mundial. Tras el éxito arrollador de Squid Game 1, la expectativa por conocer qué les depara a los personajes y cuál será la nueva dinámica del juego es enorme.

Esta segunda temporada continuará explorando las profundidades de la desesperación humana y la lucha por la supervivencia, en una mezcla de caras conocidas y nuevos personajes.

¿Quiénes regresan del elenco original en “Juego del Calamar 2"?

Afortunadamente para los seguidores de la serie, varios personajes clave de la primera temporada regresarán para continuar sus historias en “El Juego del Calamar 2". Entre ellos destacan:

Seong Gi-hun (Lee Jung-jae): el ganador del primer juego regresa con una sed de venganza y un objetivo claro: desmantelar la organización detrás de los macabros juegos. Su papel protagónico será fundamental para el desarrollo de la trama.

El Líder (Lee Byung-hun): el antagonista principal de la primera temporada volverá a ser una figura central, al convertirse en la principal oposición a los planes de Gi-hun. Su confrontación será uno de los puntos álgidos de la nueva temporada.

Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon): el oficial de policía que se infiltró en el juego en busca de su hermano también regresa. Su participación promete revelar más sobre el funcionamiento interno de la organización.

¿Cuáles son los nuevos personajes que se integran al “Juego del Calamar 2"?

La segunda temporada del “Juego del Calamar” también dará la bienvenida a una serie de nuevos personajes que prometen añadir complejidad y nuevos giros a la trama. Entre las nuevas incorporaciones al elenco se encuentran:



No-eul (Park Gyu-young): exsoldado desertora norcoreana que busca a su hijo. Su trasfondo militar podría convertirla en una jugadora formidable.

exsoldado desertora norcoreana que busca a su hijo. Su trasfondo militar podría convertirla en una jugadora formidable. Seon-nyeo (Chae Kook-hee): mujer coreana que tuvo fama como chamana pero ahora ha perdido sus poderes. Su presencia añade un elemento místico a la serie.

mujer coreana que tuvo fama como chamana pero ahora ha perdido sus poderes. Su presencia añade un elemento místico a la serie. Min-su (Lee David): un joven tímido que se une a un grupo liderado por “Thanos”. Su personalidad contrastará con la de otros jugadores.

un joven tímido que se une a un grupo liderado por “Thanos”. Su personalidad contrastará con la de otros jugadores. “Thanos” (Choi Seung-hyun): un rapero que perdió su fortuna en busca de venganza. Su historia personal lo convierte en un personaje con un gran potencial conflictivo.

un rapero que perdió su fortuna en busca de venganza. Su historia personal lo convierte en un personaje con un gran potencial conflictivo. Nam-gyu (Roh Jae-won): es un exempleado de un club nocturno que se relacionó con “Thanos” en el pasado. Su conexión con este personaje promete ser interesante.

es un exempleado de un club nocturno que se relacionó con “Thanos” en el pasado. Su conexión con este personaje promete ser interesante. Se-mi (Won Ji-an): una mujer con una fuerte negación a volver a su vida normal, tanto que prefiere morir en el juego antes que regresar. Su desesperación la convierte en un personaje impredecible.

una mujer con una fuerte negación a volver a su vida normal, tanto que prefiere morir en el juego antes que regresar. Su desesperación la convierte en un personaje impredecible. Jugador 095 (Kim Si-eun): de este nuevo participante aún no se conocen muchos detalles. Su papel se irá revelando a lo largo de la temporada.

Además de estos personajes, se suman Jeon Seok-ho y Oh Dal-su en roles que aún no han sido revelados, lo que genera aún más expectativa entre los fans.

¿Qué desafíos enfrentó el director con el casting del “Juego del Calamar 2"?

El director Hwang Dong-hyuk mencionó las dificultades que enfrentó al buscar un actor para interpretar un personaje transgénero. Explicó que, debido a la menor visibilidad y aceptación de la comunidad LGBTQ+ en Corea del Sur en comparación con Occidente, encontrar un actor que representara auténticamente al personaje fue un reto. Finalmente, se optó por Park Sung-hoon para este papel.

¿De qué trata el “Juego del Calamar 2”?

“El Juego del Calamar 2” continúa la historia de Seong Gi-hun tres años después de ganar el macabro juego. En lugar de irse a Estados Unidos, Gi-hun decide regresar para enfrentarse a la organización que opera los juegos y tratar de detenerlos de una vez por todas. La nueva temporada explorará su lucha contra el Líder y su intento de salvar a otros participantes.

¿Cuándo se estrena “El Juego del Calamar 2”?

La esperada segunda temporada de “El Juego del Calamar” se estrenará globalmente en Netflix el 26 de diciembre de 2024, justo a tiempo para capturar la atención de la audiencia durante las vacaciones.

¿A qué hora se estrena el “Juego del Calamar 2” en Netflix?

Para México, el estreno será a las 2:00 am, junto a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Estados Unidos recibirá la temporada justo a la media noche, tiempo del Pacífico. Mientras que para el resto de Latinoamérica varía entre 3:00 am y 5:00 am, y para España será a las 9:00 am.

¿Cuántos episodios tiene el “Juego del Calamar” segunda temporada?

“El Juego del Calamar 2" constará de siete episodios. Además, se ha confirmado una tercera y última temporada que se espera para el 2025.

Con una mezcla de personajes conocidos y nuevas incorporaciones, “El Juego del Calamar 2" promete ser una continuación llena de tensión, drama y nuevos desafíos. El regreso de Gi-hun y su confrontación con el Líder serán el eje central de una trama que promete mantener a los espectadores al borde del asiento.