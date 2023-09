¿Roberto Palazuelos peleado con Luis Miguel por su ex? el actor revela la verdad

La amistad entre Luis Miguel y Roberto Palazuelos se remonta a su infancia, incluso vivían en la misma calle y convirtieron Acapulco en su lugar favorito para disfrutar el tiempo.

Más adelante, el cantante y el actor pasaron grandes momentos de fiesta en el icónico antro Baby’O. “Nos juntábamos los fines de semana. Los grupitos se juntaban y ahí es donde lo retomo, lo reencuentro a Luis Miguel y ya él empezando con una carrera fuerte y de ahí volví a convivir un tiempo con él en Acapulco”, dijo el “Diamante negro”.

En una entrevista con Yordi Rosado, Roberto habló sobre la supuesta ruptura de su amistad con el intérprete de “la chica del bikini azul” y contó que los hechos no fueron como se contaron en la serie que narra la vida del famoso cantante.

“Sale un capítulo en donde, supuestamente yo fui a la boda de Yuri y que yo lo chismee a Mickey que la Mariana andaba otra vez con el Negro, el ganador del Oscar. Yo ni fui a la boda, ni conocía a Yuri. Primera mentirota”, dijo y aprovechó para hablar de la polémica pelea que pasa en la serie. “Que la fiesta que hago en el Baby’O y que llega Mickey y yo le digo cosas y nos peleamos, nunca pasó. Yo nunca en mi vida me he peleado con Luis Miguel”.

“La pelea fue algo que inventaron en la serie, nunca existió y yo nunca me he peleado con él, más bien yo he dejado de ver a mucha gente de etapas de mi vida, pero, pues les vendió", precisó Roberto Palazuelos sobre su relación con el novio de Paloma Cuevas.

Roberto Palazuelos sobre su relación con la ex de Luis Miguel

Hace unas semanas salieron a la luz unas fotografías en las que Roberto aparece con Mercedes Villador, ex de Luis Miguel, por lo que inmediatamente comenzaron a surgir rumores de romance entre ellos.

Ahora, Palazuelos habló sobre su verdadera relación con la modelo argentina y con humor dijo, “supe que a esta niña la empezaron a insultar muchísimo, a mí en redes fijate que para nada, pero vi algunos medios que decían que yo traicionaba y que chapulín y cosas así, bueno, pues ya me da risa, ¿no?”.

En este sentido, dio detalles del origen de las fotos en las que aparece con quien fue la ex del intérprete de “Incondicional”, “es la campaña de un casino en línea, alguien tomó fotos a modo, y lo metió a modo y sorprendió a alguien, ves es que así son a veces estos fotógrafos freelance, o así, llegan y sorprenden al medio diciéndoles que ‘no, yo los vi y se bajaron de un avión y se fueron en un Ferrari’, y en realidad alrededor de todo eso había 80 personas trabajando”, contó.

Finalmente, el actor aclaró que no hay nada más que una amistad con Mercedes Villador, “la verdad es que somos amigos, y tenemos muchos amigos en común, yo la conocí en Argentina ahora que estaba haciendo El Hotel, porque ella era amiga de uno de los productores del lado argentino y un día estuvo en el set y platiqué con ella y comimos juntos”.