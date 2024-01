Roberto Palazuelos revela qué pasará con la herencia y el despacho de su papá

Hace unos días, Roberto Palazuelos confirmó el sensible fallecimiento de su papá, el reconocido abogado que murió a los 83 años, tras luchar durante varios años contra el cáncer de huesos.

El padre de Palazuelos fue un abogado y empresario reconocido que nació en Acapulco Guerrero, el 25 de enero de 1944 y se graduó en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Rosenzweig fue muy exitoso en el sector inmobiliario y turístico, donde fue presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Acapulco, y recibió varios premios por su labor. Rosenzweig era hijo de Roberto Palazuelos Bassols, mejor conocido como “El Tigre”, quien fue magistrado y Presidente Interino del Tribunal de Jusicia del Estado de Guerrero.

Ahora, el actor Roberto Palazuelos será quien tomará las riendas de los asuntos relacionados con la herencia de su progenitor, el más importante, el manejo del despacho jurídico que dirigió don Roberto.

"Él era el único dueño, vendió el piso de arriba y se quedó con un piso abajo porque era su vida. Un día antes de morir mi papá agarró fuerzas y dijo: ‘Quiero ir a mi despacho’, y estaba necio que lo llevaran al despacho y fue a pagar los aguinaldos y a despedirse de su gente. Ahí hicieron una fiestecita sorpresa y era la última vez que lo visitaba y se fue con mucho amor”, dijo Palazuelos.

El famoso compartió una fotografía en sus redes sociales donde aparece en el escritorio que ocupaba su padre y que ahora pasa a manos de él. Cabe mencionar que este despacho inicialmente fue propiedad del abuelo del actor.

“En el escritorio de mi viejo que curiosamente era el escritorio de mi padre, el Tigre Palazuelos, y hoy es mi escritorio. Qué gran responsabilidad, no pienso tocar nada de este despacho que me dejó mi papá. Lo quiero mantener tal como esta, cada pieza y fotografía están tan llenas de él, será siempre un lugar para sentir su presencia, tuve una reunión con el equipo jurídico que hoy queda bajo mi dirección, y he girado instrucciones el show debe continuar te amo papá", escribió en Instagram.