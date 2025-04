Salma Hayek confiesa que tenía miedo de casarse y su familia la “obligó” en una boda sorpresa

Casarse en ese tiempo no estaba en los planes de Salma Hayek, así lo reveló en una entrevista en la que confesó que fue llevada al altar sin saberlo.

La actriz fue víctima de una trampa tendida por sus seres queridos; la famosa asegura que no estaba segura de que ese día se convertiría en la esposa del empresario francés Fracois-Henri Pinault, con quien ya compartía una hija.

Salma dijo que su familia la llevó hasta ese punto sin saber. “La razón por la que fue en un juzgado es porque me arrastraron hasta allí. Mis padres, mi hermano, todos se unieron en mi contra. Tenía una fobia con el matrimonio. Nunca creí en él, no quería casarme”, declaró.

Hayek mencionó que su familia no le dejó otra opción más que casarse en 2009. “No tenía opción, después de la boda civil, ya estaba todo preparado”, incluso contó que su suegra ya había organizado un almuerzo, como si nada pudiera evitar lo inevitable.

Salma Hayek mencionó que en varias ocasiones, el empresario le propuso matrimonio, a lo que ella le respondía que sí sin embargo, cuando llegaba la fecha programada, ella decidía no asistir. Todo parece indicar que Salma le tenía temor al matrimonio, algo que no iba a vencer sin ayuda de su familia.

“Yo decía que sí, pero no me presentaba, y él no se fue cuando no me presenté. Se quedó hasta que lo logramos. Y yo estaba aterrada”.

Años después, Salma Hayek se adaptó al matrimonio, etapa que consideró emocionante y fue cuando pensó en hacer una fiesta para celebrar, después del trago amargo que la hizo pasar su familia.