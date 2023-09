Sergio Mayer pasea en yate; así disfruta de unas vacaciones después de La Casa de los Famosos

Tras finalizar su participación en el reality show “La Casa de los Famosos” 2023, Sergio Mayer Breton decidió tomarse un merecido descanso y qué mejor destino que la playa. No sólo se sumergió en el cálido ambiente costeño, sino que también aprovechó para deleitar a sus seguidores con imágenes que reflejan su estilo de vida lleno de glamour.

El actor, empresario y cantante compartió en sus redes sociales un video en las que se le ve disfrutando de un lujoso paseo en yate, dejando claro que sabe cómo vivir la vida al máximo. En las imágenes, se aprecia a un Sergio Mayer relajado y feliz de disfrutar un momento en familia.

En esta publicación, Sergio Mayer recibió un comentario de Poncho De Nigris, su compañero en el Team Infierno de “La Casa de los Famosos”. "¡Ya te extraño, nos vemos en Mérida!”, escribió De Nigris, dando pie a la posibilidad de un futuro encuentro entre ambos fuera del entorno del reality.

Sergio Mayer de paso, ¿en un Ferrari?

Pero el yate no fue el único lujo que Mayer decidió mostrarnos. En otra serie de publicaciones, Sergio compartió su visita a la concesionaria Ferrari of Fort Lauderdale, donde no dudó en posar junto a algunos de los modelos más exclusivos de la marca.

Sergio Mayer compartió en sus historias su visita a Ferrari Instagram

Sergio Mayer no sólo es un personaje mediático, sino que tiene una trayectoria consolidada en el mundo del entretenimiento. Formó parte del famoso grupo Garibaldi, cuyos éxitos aún resuenan en las fiestas y reuniones familiares en todo México.

Aunque hay que señalar que el también esposo de la modelo y actriz Isabella Camil no fue convocado para el reencuentro de Garibaldi, en el cual participarán varios de los integrantes originales de la banda: Paty Manterola, Luisa Fernanda, Katya Llanos, Charly López y Víctor Noriega.