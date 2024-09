Sex and the City moment! Belinda se comparó con una escena de Sarah Jessica Parker tras su caída en París

La cantante mexicana Belinda vivió un momento que seguro recordará por siempre. Durante su participación en la Semana de la Moda de París, la intérprete sufrió una aparatosa caída en la pasarela que rápidamente se volvió viral.

Sin embargo, lejos de verse afectada por el incidente, Belinda ha demostrado una gran fortaleza y ha sabido convertir esta experiencia en una lección de vida y un mensaje de sororidad.

¿Cómo fue el incidente de Belinda?

Vestida con un llamativo atuendo de vestido y zapatos de plataforma rojos, Belinda vivió un pequeño accidente que la llevó directamente al suelo, en un evento que también contó con la presencia de figuras como Kendall Jenner, Eva Longoria y Heidi Klum.

Belinda desfilaba con seguridad por la pasarela cuando, de repente, tropezó y cayó. A pesar del susto inicial, la cantante se levantó rápidamente con la ayuda de su colega Anitta y continuó con el desfile como toda una profesional.

¿Qué dijo Belinda respecto al incidente y “Sex and the City”?

En su primera entrevista tras el incidente, Belinda comparó su experiencia con la de Carrie Bradshaw, personaje icónico interpretado por Sarah Jessica Parker en la serie “Sex and the City”, quien también tuvo una memorable caída en la pasarela.

“Va a ser una anécdota que voy a poder contar de por vida. Además, ‘Sexo en Nueva York’ es una de mis series favoritas y Carrie es uno de mis personajes preferidos. Así que tuve mi ‘Sex and the City moment’”, comentó Belinda.

¿Cómo vivió Belinda la sororidad?

Después de su caída, figuras como Andie MacDowell y Anitta, junto con otras admiradas por Belinda como Jane Fonda, se acercaron para ofrecer su apoyo, en una muestra de un fuerte sentido de comunidad y sororidad en un momento de vulnerabilidad.

“Cuando bajé de la pasarela estaba en shock. Me puse a llorar y fui muy dura conmigo misma, pero de repente se acercó Andie MacDowell para consolarme”, compartió la artista.

Anitta, en particular, fue quien le tendió la mano para ayudarla a levantarse y continuar con su caminata, un gesto que Belinda destacó y agradeció profundamente.

¿Qué opina Belinda sobre la experiencia vivida?

Más allá de la anécdota, Belinda encontró en este incidente un momento para reflexionar sobre la importancia de la sororidad en la industria musical.

“Muchas veces pensaba que no había servido de nada. La industria de la música, por ejemplo, aún es un poquito machista y hay géneros, como el regional, en el que se enmarcan mis tres últimas canciones, en el que todavía no hay mujeres. Pero es cierto que tras el desfile de L’Oréal me di cuenta de que sí, que cada vez somos más mujeres apoyándonos entre mujeres y eso me hace muy feliz, aunque yo haya tenido que ser el ejemplo y me haya tenido que caer yo”, afirmó.

Finalmente, Belinda envió un mensaje a todas las mujeres en la industria, con la promesa de ser el apoyo para otras como lo fue Anitta para ella. “Si el día de mañana le pasa algo así a una compañera, siempre voy a estar yo para levantarla, porque yo tuve a alguien que me levantó", concluyó la artista, para destacar la importancia de la empatía, el amor y el apoyo mutuo entre mujeres.

Con lo cual, la cantante mexicana deja un mensaje claro a todas las mujeres: la unión y el apoyo mutuo son fundamentales para superar los obstáculos y alcanzar el éxito.