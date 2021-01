Tres de las cuatro mujeres que estelarizaron una de las series más vistas y adoradas de la historia están listas para volver a La Gran Manzana. Sex and the City está de vuelta, y así se ven sus protagonistas hoy en día.

El 2021 puede haber arrancado entre malas noticias, pero tenemos una buena. Carrie Bradshaw y compañía tendrán una nueva temporada de 10 episodios, incluyendo espectaculares vestuarios e historias con sus actrices originales. Eso sí, no podía ser perfecto y nos faltará Kim Catrall, la única que no volverá a la icónica serie. Pero malas noticias y ausencias a un lado, es un momento emocionante para los fans del famoso programa.

Tras meses, e incluso años de rumores sobre un posible reencuentro, Sarah Jessica Parker tuvo la misión de anunciar la nueva temporada. Un video, donde se ven los lugares más emblemáticos de la ciudad revela, al final, la voz de la legendaria Carrie con una de sus frases que más recordamos: “No pude evitar preguntarme… ¿en dónde están ahora?”

Esa misma duda teníamos nosotros, por lo que te contamos un poco sobre la vida de las actrices que dieron vida a las cuatro amigas neoyorquinas, que ha sido de sus carreras y sobre todo, como lucen hoy en día.

Sarah Jessica Parker

La actriz, quien ahora tiene 55 años, retomará su papel como la periodista de moda Carrie Bradshaw en la deslumbrante ciudad. Su vida ha tenido algunos paralelos con su querido personaje, incluyendo el sueño de abrir de una tienda de zapatos. Sarah Jessica Parker cumplió el deseo de su personaje con su emprendimiento en Manhattan, donde ella misma atiende a sus clientes. Pasados los años, sigue siendo un ícono de la moda neoyorquina.

Kristin Davis

La dulce Kristin Davis siempre fue una de las impulsoras de este reencuentro. Emocionada por retomar su papel como la romántica Charlotte York a sus 55 años, la hemos visto ya en un par de comedias románticas en los últimos años. No se ha alejado de la pantalla, y parece que no ha envejecido ni un día, pues está casi idéntica a cuando protagonizó la serie en 1998.

Cynthia Nixon

Cynthia Nixon recientemente tuvo un gran éxito en Netflix, tras la primera temporada de Ratched, y además tiene una ocupada vida en la política. Ahora regresa a su papel como la sarcástica abogada Miranda Hobbes, lista para brillar en trajes poderosos. Ahora, luce el mismo corte pixie que su personaje pero en su tono natural.

Kim Catrall

Tristemente, nos faltará Samanthaa Jones para el icónico reencuentro tras una muy pública pelea con Sarah Jessica Parker. El distanciamiento entre las actrices se fue haciendo evidente con los años, hasta culminar en agrios comentarios por parte de Kim Catrall. Después de eso, se dio a conocer que la actriz no tenía intención alguna de participara en un reencuentro de Sex and The City.