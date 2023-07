Shakira brilla en los Premios Juventud 2023, ¡la máxima ganadora de la noche con 8 reconocimientos!

Shakira fue el centro de atención en los Premios Juventud 2023, celebrados en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. Shakira llegó al evento acompañada de sus dos hijos, Milan y Sasha. La superestrella del pop se destacó como la máxima ganadora de la noche, llevándose a casa un total de 8 premios.

Las preseas que recibió fueron “Mejor canción para mi ex”, “Girl Power”, “Mejor Colaboración Pop/Urbano”, “Mejor Urban Track”, “Mejor Tropical Mix”, “Mejor Social Dance Challenge” y “Artista Premios Juventud Femenina”.

El discurso de Shakira en los Premios Juventud 2023

A la hora de su discurso de aceptación Shakira primero abrazó a sus hijos Sasha y Milan, para después subir al escenario donde dio un emotivo discurso.

“No saben lo feliz que estoy de volver a la isla, a esta isla que adoro, de encontrarme con ustedes y de recibir todo esto. Gracias de verdad. Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un gran sello discográfico, y trabajar con grandes productores y artistas, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme, la verdad cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí, cuando me sentí frágil me llenaron de fuerza, cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad.Celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas y por ustedes quiero ser un mejor músico, una mejor artista y si se puede una mejor persona.”

Shakira propone premios para sus fans

Shakira prosiguio su discurso lanzando una propuesta sentimental al aire: "¿Saben qué? Pienso que debería haber un premio para los fans. Si hubiera un premio, siento que ustedes se lo deberían de llevar todo, porque de verdad que son los mejores fans del mundo, los quiero y los voy a querer siempre”.

En este discurso Shakira denota el gran agradecimiento que le tiene a sus fans, donde no solo la apoyaron en sus momentos de éxito y fortaleza, sino también en sus mayores momentos de dificultad y vulnerabilidad.

La ceremonia, que reconoce y premia a lo mejor del entretenimiento y la música latina, fue el escenario perfecto para que Shakira brillará, mientras sus fans vitoreaban su nombre.