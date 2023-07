Shakira revela que su hit con Bizarrap estuvo a punto de no salir: “me decían, no no vas a sacar esa canción”

En una entrevista, salieron a relucir las recientes declaraciones de Shakira sobre su colaboración con Bizarrap. La colombiana confesó que su equipo de trabajo le recomendó no sacar la canción por indirectas contra su expareja Gerard Piqué.

Shakira dio a conocer que la BZRP Music Session #53 con Bizarrap, en donde le “tira” a Piqué y a Clara Chía, estuvo en riesgo de no salir por recomendación de su equipo, sin embargo, la artista decidió seguir con sus planes y la canción se volvió un verdadero hit que acumula más de 585 millones de reproducciones en Youtube.

“Mucha gente alrededor mío y mi equipo me decían: ‘no, no vas a sacar esa canción, ¿en qué estás pensando, tienes que cambiar la letra?’ y yo dije no. Yo no soy una empleada de las Naciones Unidas, yo soy una artista y tengo que expresar lo que siento, como lo siento y sublimar esas emociones y no tengo otra manera de hacerlo. Esa libertad de expresión no es negociable”, comentó Shakira en una entrevista con Alejandra Espinoza en el programa Primer Impacto, de Univisión.

La artista se mostró fiel a sus convicciones y ahora que ha iniciado una nueva vida en Miami junto a sus hijos, expresó cómo se encuentra ahora tras mudarse de Barcelona, donde formó una familia con Piqué.

“En estos momentos después de tantos desafíos que me ha tocado vivir, es cuando más mujer me siento y más he entendido el significado de ser mujer. Me siento representada en tantas mujeres, hay muchas que se han idenfiticado conmigo, el sentimiento es recíproco, me siento hermanada con tantas mujeres que han pasado lo mismo que yo o situaciones incluso peor”.