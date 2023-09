“Shakira no me pagó y maltrató a sus bailarines”: Estas son las fuertes acusaciones de Jenny García

Shakira ha sido noticia en los últimos días no solo por su más reciente lanzamiento musical “El Jefe” en colaboración con el grupo mexicano Fuerza Regida, que se ha posicionado como un himno contra la precariedad laboral, sino también por unas inesperadas y polémicas acusaciones que la vinculan con conductas poco éticas hacia sus colaboradores.

La famosa bailarina Jenny García, conocida por su participación en el programa “Venga La Alegría” y “Hoy”, ventiló su experiencia de trabajo con la colombiana. En una reveladora entrevista para el programa ‘La Saga’, Jenny no se guardó nada al respecto.

Shakira, ¿maltrata a sus bailarines?

Antes de entrar en detalles, García comenzó expresando su admiración inicial por Shakira, la cual desapareció tras conocerla en persona: “Yo trabajé con la señora y ya no la respeto desde que trabajé con ella”, confesó.

La polémica gira en torno a la remuneración. Jenny denunció que, tras participar en doce presentaciones en vivo con la intérprete de ‘Loba’ en el Palacio de los Deportes, no recibió pago alguno. No obstante, lo que parecía ser el principal problema resultó ser solo la punta del iceberg. Jenny reveló algunas actitudes que, según ella, demuestran falta de respeto y humildad por parte de Shakira.

“Hice doce fechas con y no me pagó. Y te voy a decir algo, hubiera trabajado con ella sin goce de pago, pero la manera en la cual nos trató a las bailarinas… que nos volteaba la cara, no nos decía gracias, nos regañó mucho y nos sacó del escenario”, narró.

Una anécdota en particular parece haber marcado a Jenny de manera significativa. Relató un incidente en el que, estando en toples en su propio camerino, la seguridad la sacó para permitir que Shakira utilizara el baño, ya que el de la cantante estaba fuera de servicio. Este acto, que ocurrió sin previo aviso ni posterior disculpa, dejó a García y a otra bailarina en una situación vulnerable y humillante frente al equipo de seguridad y otros miembros del personal.

“Perdóname, eso no es respeto”, enfatizó la bailarina. “La forma en que nos trató fue patético”, concluyó.

Otra empleada se queja de Shakira

Jenny García no es la primera persona que ha lanzado críticas contra Shakira. Hace unos días, una excolaboradora la criticó y defendió a su expareja, el futbolista Gerard Piqué.