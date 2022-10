Sin Bandera empieza con el pie derecho el Frecuencia Tour

Platicamos con el dueto musical más reconocido de los últimos años y esto nos contaron.

Por Jacobo Jiménez

La carrera de Sin Bandera ha estado en constante evolución. Desde hace más de 20 años, Leonel García y Noel Schajris han marcado una tendencia sobre cómo hacer música desde el corazón y los dos están conscientes de ello. Ser la inspiración para muchos cantantes y llegar al corazón del público es algo que no muchos pueden presumir.

Por eso, este 1 de octubre, el argentino y el mexicano comenzaron el Frecuencia Tour para compartir y celebrar con sus fans 20 años de canciones inolvidables y regresarles un poco de lo que han recibido en estas dos décadas. ¿El escenario? La Arena Ciudad de México.

Platicamos con este par que nos encanta para conocer todo sobre su gira y averiguar cuál es el secreto para mantenerse vigentes con toda la oferta musical del momento.

¿Cuál es su sentir sobre estar una vez más en la Arena Ciudad de México?

LG: Muy felices. Para nosotros es como un recomienzo después de la pandemia, después de muchos años de no hacer un disco completo. Es de algún modo un punto importante en nuestra carrera que se siente como un comenzar otra vez con un LP, canciones nuevas, 20 años de carrera detrás de nosotros para festejar con la gente y como que nuestra perspectiva es los siguientes 20 años.

Fue lo que hablamos mucho Noel y yo ahora que compusimos las canciones de este disco: Los siguientes 20 años qué va a pasar y esto es el comienzo de esos siguientes 20 años.

Es un regalo que la gente nos hace poder realizar una arena (Ciudad de México) como la vamos a tener hoy, va a ser una belleza, que además nos da como un empujón anímico, una señal de que la gente está ahí como ha estado en los últimos 20 años. Sigue escuchando esta música, sigue habiendo cabida para la música que hacemos, aunque haya mucha gente en muchos lugares de la industria lo dude o se lo cuestione, nosotros lo hemos ido comprobando en carne propia en las giras que la gente está ahí y que quiere escuchar la música que nos sale del corazón, así que es un regalo comenzar esta gira aquí.

¿Cómo afronta Sin Bandera el reto de mantenerse vigente con toda la oferta musical del momento?

NS: Creo que lo logramos justamente no percibiéndolo como un reto (risas). Lo logramos justamente porque no sentimos que nos estamos perdiendo algo al no hacer los ritmos de moda o que dictan los streamings y las plataformas convencionales o lo que esté pasando en la música.

O sea, obviamente vivimos conectados a lo que pasa y estamos conscientes y amamos la música en todas sus formas, pero yo creo que justamente al no percibirlo como un reto o una presión de que tenemos que estar vigentes, simplemente estamos siendo nosotros mismos y aceptando lo que somos, dando lo que somos.

El disco #Frecuencia es eso, es Sin Bandera a la máxima expresión, con el aprendizaje de 20 años. Amo este disco con locura y alevosía y esta gira está increíble y esta noche es mágica y muy importante, y no sentimos esa presión de estar vigentes, simplemente hacemos lo que amamos y gracias a Dios hay público que nos dice “Siguen vigentes”. Ellos lo generan, nosotros no lo buscamos obsesivamente.

El público tiene muy marcada la escuela de Sin Bandera, ya que después de ustedes vinieron muchas agrupaciones como Camila o Río Roma. ¿Qué sienten de inspirar a nuevos cantantes con su música?

LG: Pues es muy bonito sentir que a alguien le gustó lo que hiciste y vio como una puerta abierta para hacerlo también. Nosotros mismos fuimos inspirados a su vez por gente que en ese momento estaba haciendo cosas. Recuerdo perfectamente todos los discos de R&B que nos inspiraban a nosotros en ese momento desde K-Ci & Jojo hasta Brian McNight, desde Baby Face hasta un montón, y al mismo tiempo en español había gente que estaba ya incursionando en el R&B como Christina Aguilera y Luis Fonsi que tenían una canción maravillosa en ese entonces.

NS: (Cantando) Pero me acuerdo de ti…

LG: Que era un gran R&B muy cool, el mismo Son By Four, ¿no?, que tenían esta bella canción de (Cantando) “Perdona si te estoy llamando en este momento…”, que en la versión pop era muy R&B, Ángel siempre ha cantado R&B. Desde los Barrio Boyzz en los 80’s…

NS: Selena era una artista interesantísima que obviamente hacía su cumbia, pero ella tenía esa parte Soul que le encantaba.

LG: Y eso también te va abriendo a ti un camino como diciendo, se pueden hacer baladas en español que suenen con mucha influencia de lo anglo.

NS: El mismo Luis Miguel en los 90’s como un disco como Aries coqueteaba con ese R&B, con el soul, fun funk.

LG: Y eso es muy bonito cuando vas dejando una pista de dónde puede haber un camino, y los artistas más jóvenes voltean a ver a los que llevan más años y dicen “Creo que ese es el camino que me gustaría seguir. Y en nuestro momento nos tocó esto muy interesante de la transición de las bandas de pop, de boybands y girlbands y mixtos y todo lo que había en los 80’s, 90’s, a algo un poco más de composición, un poco más de músicos en vivo. Apostamos por eso y nos funcionó la apuesta. Y después vinieron atrás jóvenes más jóvenes como los que mencionaste.

NS: Un momento tal vez perfecto, un timing universal perfecto dónde estaba listo el público latinoamericano para ese camino, que ese caminito que abrimos es una bendición enorme poder ponerlo para que muchos compañeros, que ya son colegas de tantos años: Jesse & Joy, Camila, Reik, Río Roma, Ha Ash…

LG: Y veníamos siguiendo nosotros a Sanz, a Franco de Vita, a Montaner, a Jon Secada. Hay como un camino y lo tienes que saber seguir y observar y gente que probablemente te puede seguir a ti, y además cada quién agrega un elemento único y nuevo a ese género.

Yo creo que ahorita es más que necesario alimentar el género de la balada, el género de la música donde hay instrumentos. “Es increíble que en la música ya no haya músicos en los escenarios”, a mí también me llama mucho la atención porque soy old school, a Noel y a mí nos gustan mucho los clásicos, entonces visualizar un show sin músicos en el escenario se nos hace ‘interesante’ y hasta un poco raro, ¿no? Pero es lo que está pasando ahora, entonces, la música va cambiando y creo que no tiene que dejar de haber una cosa para que haya otra, sino diversificarse, o sea que haya todas las cosas, eso es lo que sería muy padre.

¿Ahora qué viene para ustedes? ¿Cómo adaptarán sus nuevas propuestas manteniendo su esencia?

NS: Seguimos al corazón. Cuando componemos una canción lo sentimos, nos emocionamos. Eso es nuestro barómetro, nuestra brújula es si nos estamos emocionando. Y puede ser cualquier estilo, y podemos jugar musicalmente.

LG: Sin duda, eso comienza entre este rollo de decir que nos emocione la canción y lo que traemos los dos como inquietudes de que estamos oyendo cosas. De repente estamos oyendo a Chris Templeton, o dices “escuché una canción que me gustó mucho de Bruno Major y se me hace que algo así podría ser lindo”, pero ya pasado por nuestro filtro pues no va a sonar para nada como él.

Pero son estas influencias que están todo el tiempo en la música que estamos escuchando y al mismo tiempo este, como dice Noel, este medidor que tenemos. Lo que a nosotros nos emociona y nos hace sentir que va a ser una buena canción para el show.

Después de lo de hoy seguro van a estar en aprietos porque la gente va a querer más. ¿Qué presentaciones vienen para Sin Bandera?

NS: La gira está arrancando. Frecuencia Tour está arrancando, hoy es el segundo show nada más, espérate que en el D.F., vamos a seguir haciendo el tour en la Ciudad de México seguramente en el 2023, veremos cuál es el lugar idóneo para seguir haciendo una temporadita, ojalá, si el público nos acompaña.

LG: Nos vamos a echar 8 o 9 shows más de esta gira porque ya se está acabando el año, pero el año entrante ya estamos programados para seguir haciendo México, para hacer Sudamérica, Centroamérica, para hacer Caribe y de mitad de año para adelante, por ahí Estados Unidos.

Esta gira todavía es de un añito y medio o más. Está empezando hoy y muy felices de que sea este tipo de comienzo que a veces es impresionante y hasta abrumador pero al mismo tiempo muy emocionante y te llena de energía para todo lo que viene después.

