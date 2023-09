¿Taylor Swift en la boda privada de la actriz Joey King? Estos son los detalles

La tan bien llamada Miss Americana no deja de sorprender a su público, y es que después del monumental éxito de su gira The Eras Tour y su inolvidable paso por México donde se dio el lujo de llenar cuatro veces el Foro Sol, para posteriormente anunciar el estreno del mismo en cines y romper récord en taquilla, vuelve a hacer una aparición que tiene enloquecidos a sus fans.

Se trata de su posible presencia en España, en donde habría estado nada más y nada menos que en la boda de la reconocida actriz Joey King, quien es una amiga cercana y fue protagonista de su video I Can See You (Taylor’s Version).

La boda se llevó a cabo en Mallorca y tuvo, además por invitada y artista invitada a Sabrina Carpenter, la telonera oficial de Taylor Swift en México y quien se apoderó del micrófono y cautivó a los invitados de la ceremonia con su música.

Ha sido una ceremonia muy privada para amigos y familiares de la actriz y del novio, el director Steven Piet, y el único medio oficial invitado, que además hizo el exclusivo cubrimiento fue Vogue. Aún así, los fanáticos de Taylor han hecho de las suyas, como siempre, y han logrado captar la imagen del acomodo de algunos invitados, entre los que también estaba enlistado el hermano de la cantante, Austin Swift.

Gracias a una publicación de Rob Lowry en instagram podemos saber que hace unos días Taylor Swift estuvo en Mallorca (España) 🇪🇸 para asistir como invitada a la boda de Joey King.



O M G 🫨🫨🫨 pic.twitter.com/Xceq6xgB5J — Taylor Swift España (@taylorswiftes_) September 8, 2023

La fotografía se filtró por uno de los invitados, el actor Rob Lowry quien de inmediato borró la publicación, pues al parecer trataron de manejar con toda discreción la aparición de Taylor después de que la fanaticada irrumpió en la boda de uno de sus grandes amigos.

Por el momento siguen sin conocerse imágenes de la artista en la boda, y las fotografías compartidas por la actriz han sido dedicadas plenamente a su pareja y familia más cercana.