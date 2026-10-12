Tobey Maguire sorprende al oficiar la boda de su exesposa Jennifer Meyer con un multimillonario

El pasado 10 de octubre, la diseñadora de joyas de 49 años, fundadora de la firma Jennifer Meyer Jewelry, se casó con Geoffrey Ogunlesi, hijo de Adebayo Ogunlesi, abogado y banquero de inversiones nigeriano multimillonario.

Sin embargo, lo que más llamó la atención, fue que Tobey Maguire, exesposo de Meyer, y famoso por interpretar a Spider-Man, ofició la boda poco después de que finalizara su divorcio de manera oficial, el pasado 21 de septiembre.

Tobey Maguire casa a su exesposa Jennifer Meyer con el empresario Geoffrey Ogunlesi

Meyer y Ogunlesi se dieron el “sí, quiero” en el exclusivo Four Seasons Resort Lanai, en Hawái, rodeados de familiares y amigos, así como de destacadas figuras del espectáculo y los negocios.

Entre los invitados estuvieron Rachel Zoe y Courteney Cox, además de Leonardo DiCaprio, quien acudió junto a su novia, Vittoria Ceretti, y Jeff Bezos, acompañado de su esposa, Lauren Sánchez Bezos.

La boda de Meyer y Ogunlesi llega después de que la pareja diera la bienvenida a una hija a principios de este año, la tercera para la diseñadora de joyas.

Meyer confirmó la noticia en junio, cuando compartió una publicación en Instagram con motivo del Día del Padre, en la que dedicó unas emotivas palabras a Ogunlesi y celebró la llegada de su bebé.

“Un mes perfecto con nuestra niña perfecta. Te queremos más, @geoffo212. ¡Feliz Día del Padre!”, escribió junto a su mensaje.

Tobey Maguire casa a su exesposa Jennifer Meyer con el empresario Geoffrey Ogunlesi Gilbert Flores/Variety via Getty Images

El divorcio de Tobey Magullare y Jennifer Meyer

Tobey Maguire y Jennifer Meyer se casaron en 2007 y anunciaron su separación en 2016. Cuatro años después, en 2020, la diseñadora solicitó oficialmente el divorcio del actor, conocido por interpretar a Spider-Man.

Durante su matrimonio, la pareja tuvo dos hijos: Ruby, de 19 años, y Otis, de 17, y tras su separación, ambos han mantenido una relación cordial y continúan compartiendo la crianza de sus hijos.

Jennifer habló sobre los desafíos que enfrentó durante su divorcio de Tobey en una entrevista de diciembre de 2025 en el podcast The Inside Edit, donde la diseñadora contó que Gwyneth Paltrow la ayudó a comprender que una separación podía beneficiar a su familia a largo plazo.

Meyer también defendió el concepto de “desacoplamiento consciente”, que propone afrontar el fin de una relación de manera reflexiva y priorizar el bienestar familiar.

“Ahora tengo un exmarido que es mi mejor amigo y haría cualquier cosa por mí, y yo haría cualquier cosa por él”, añadió. “Cualquier cosa del mundo”.

Jennifer describió a Tobey como un padre excepcional, un buen exesposo y un gran amigo, y señaló que el actor mantiene una buena relación con su actual pareja, Geoffrey Ogunlesi.

Como muestra de esa cercanía, recordó que en enero de 2025 ella, su prometido y sus dos hijos se alojaron en la casa de Maguire en Los Ángeles mientras los incendios forestales afectaban la ciudad.