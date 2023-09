Toño Mauri confiesa que huyó de México por amenazas de secuestro

El famoso contó por primera vez el aterrador motivo por el que decidió irse del país junto con su familia. En entrevista con Sale el Sol, Toño Mauri lamentó la inseguridad que se vive en México desde varias décadas y contó que recibió amenazas de secuestro.

El también productor y exintegrante del grupo musical Fresas con crema, decidió mudarse a Estados Unidos por temor a ser víctima de delincuencia, tras recibir llamadas telefónicas donde aseguraban que lo privarían de su libertad.

“Eso fue muy determinante para venirme a trabajar a Estados Unidos. Esto fue por el año 2000, más o menos, fue cuando empezaron a pasar las amenazas y todas las cosas de secuestros, que hubo una época de muchos secuestros”, recordó y agregó que el dejar el país no fue una decisión fácil, pero tuvo que hacerlo.

“Duele mucho porque no soy el único que está en esta situación, hay infinidad de personas que tristemente están pasando por esto. Desafortunadamemte, pues nos pasó a nosotros, empezaban a haber ese tipo de amenazas y mis hijos estaban muy pequeños. Estaban muy inquitos, muy asustados. Yo no sabía distinguir si era una amenaza o si sí era verdad, entonces, no podías correr el riesgo de ver qué pasaba”, narró Toño Mauri.

Toño Mauri comenzó una nueva vida en Estados Unidos

Debido a esto, el actor empezó a llevar una vida más discreta. “Cambié mi hábito y mi forma de ser porque sí tenía mucho temor, sobre todo por mi familia. Entonces, me volvó una gente un poquito más hermética. Dios sabe por qué hace las cosas, si yo me hubiera quedado en México en lugar de tener la oportunidad de venir acá, a lo mejor sí hubiera pasado algo”.

Afortunadamente, Toño Mauri recibió una oferta de trabajo en Estados Unidos y aprovechó la oportunidad para mudarse con su familia y evitar riesgos.

“Eso, para mí, fue una salida muy fuerte, pero muy buena. Yo no pude quitarme esa presión que tenía, pude venir a travajar, tener mi visa de trabajo, percibir mi sueldo. Terminando esta novela, vinieron dos más, y, entonces, esto me daba la oportunidad de regresarme o quedarme”.